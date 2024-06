La Masia de Castelló es prepara per la XXIII Rústic Festa

Les entrades per a la 23a edició de la Rústic Festa, que organitza l’Associació Masia de Castelló, amb el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ja estan a la venda. El festival familiar tindrà lloc el pròxim dissabte 8 de juny, a partir de les 17 h.

Una de les principals novetats de la Rústic Festa 2024 és que el festival inclourà també un tardeo amb DJ Percu, sumant-se així a una de les iniciatives musicals de moda, en aquest cas adaptat a les famílies. Per complementar-ho, s’ampliarà el nombre de paradetes que oferiran menjar de proximitat i km 0. També amb propostes veganes i tradicionals, per poder berenar, sopar i fer un beure.

Les entrades es poden comprar de manera anticipada al següent ENLLAÇ per 10 euros els adults i 6 euros els infants de 4 a 10 anys. Per als menors de 3 anys és gratuït. També es podran adquirir a taquilla per 12 euros i 8 euros, respectivament.

Espectacles i tallers infantils

L’essència de la festa seran els espectacles i propostes per als nens i nenes. Així doncs, a partir de les 17 h hi haurà tallers amb Lo Tossalet. Seguidament, hi haurà el contacontes El Poble de la Música, per continuar amb el clown i humor de Betu el Pallasso i l’espectacle familiar Les Pessigolles. A més, les Manotes dels Diables de Vandellòs oferiran una cercavila pels carrers del poble.

En l’àmbit musical, destaca la música festiva que oferirà All Foll i The Xaiets i la traca final amb Dj Percu, de nou.

