Un conductor begut es fa passar pel copilot i acaba detingut a Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat aquest cap de setmana un home de 29 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol, negativa a sotmetre's a les proves i per conducció sense permís amb vigor per pèrdua total de punts.

La matinada de divendres a dissabte, a les 4.35 h, agents de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana van observar com un turisme circulava sense les llums obligatòries per l'avinguda Estanislau Figueras, motiu pel qual van sol·licitar-ne l'aturada.

Acte seguit, els agents van observar clarament com els dos ocupants del vehicle van intercanviar posicions, de manera que l'home que conduïa el vehicle es va asseure al seient de copilot.

Després d'incorporar-se una segona patrulla de suport, i feta la identificació pertinent, el conductor es va mostrar molt alterat i nerviós i va insistir que ell era el copilot malgrat que els agents havien vist clarament com no era així. L'home, que presentava simptomatologia clara conduir sota els efectes de l'alcohol, va negar-se en reiterades ocasions a sotmetre's a la prova preceptiva.

La persona denunciada tenia antecedents per nou detencions anteriors per fets delictius comesos a Barcelona i diferents municipis del Tarragonès. A més de les infraccions esmentades, l'home també va ser denunciat perquè el turisme tenia la ITV caducada.

