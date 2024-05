Suprimiran els passos a nivell de la línia Lleida-Tarragona al seu pas per Alcover

ADIF eliminarà dos dels cinc passos a nivell de la línia Lleida-Reus-Tarragona al seu pas per Alcover i els tres restants se substituiran per passarel·les i un pas soterrat. Concretament, se suprimirà el que se situa a l’extrem de l’avinguda Plàcid Vidal i el que es troba a continuació del carrer Unió.

Pel que fa al pas a nivell de l’estació de tren s’eliminarà per construir-hi una passarel·la metàl·lica aèria per a vianants amb una rampa. Aquesta nova estructura mantindrà els criteris de materials i colors utilitzats en la reurbanització del passeig de l’Estació. Pel que fa a la seva construcció, es farà a la finca del carrer Pau Casals i desembocarà a l’altre costat de la via, a la zona de la Cooperativa Agrícola.

Mapa de la supressió dels passos a nivell d’Alcover.Diari Més

Un altre pas a nivell que se suprimirà és el que actualment es troba al carrer Pintor Anton Català, que també se substituirà per una passarel·la, però en aquest cas amb escales. L’últim pas a nivell que s’eliminarà és el situat al camí dels Quints, que se substituirà, a diferència dels altres, per un pas inferior que permetrà el trànsit de vianants i de vehicles, ja que es construirà un túnel per sota de les vies del tren.

L’objectiu d’aquestes actuacions és evitar el risc d’accident que es pot originar en travessar les vies del tren. Aquesta actuació l’executarà íntegrament ADIF.

