La Conca de Barberà, escenari d'un curs de pasturatge

Tenen ja clar o mediten si es volen dedicar a ser pastors, un ofici a punt de desaparèixer fruit de la manca de relleu generacional i les dificultats estructurals que pateix el sector primari tal com el coneixem. Al primer «tast» de pasturatge que organitza Concactiva per conèixer de prop l'ofici han acudit a la Conca de Barberà una vintena de persones d'arreu de Catalunya i de perfils molt diferents: des d'aquells que tenen un projecte en ment, fins altres que han tingut un primer contacte amb el sector.

La resposta ha sorprès els tècnics de l'entitat organitzadora i del Museu Terra, que també impulsa el projecte. «A l'inici anàvem a cegues i pensàvem que no generaria interès», ha afirmat Carles Herèdia, celebrant l'èxit de la proposta.

El Pere Caselles és un dels joves que ha participat al curs de pasturatge. En el seu cas, tot i ser mecànic de professió, sempre li ha cridat l'atenció la gestió forestal. Per aquest motiu, fa un parell d'anys va decidir deixar la feina i traslladar-se de Montblanc fins a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), a la finca d'uns amics de la família, per ajudar-los amb el bestiar i la neteja de l'espai. A diferència d'altres companys, Caselles té clar el seu projecte: vol tenir un ramat de vaques de l'albera destinades a la neteja dels boscos i no per a la producció.

Des de fa un any, Caselles treballa per impulsar la iniciativa. «Vaig presentar la proposta al Departament d'Acció Climàtica, però com que no és un projecte de carn ni de llet no consideren que sigui un model a seguir», ha lamentat Caselles, assegurant que no l'han ajudat «en res». «Et diuen que si no ets productor de carn, que si no poses trenta vaques i te la jugues, no pots fer la jove incorporació», ha detallat. Una inversió que Caselles ha optat per no assumir i ha decidit «començar a poc a poc amb quatre vaques i un toro, que vagin criant» fins que pugui dedicar-s'hi {plenament» en un futur. De moment, però haurà de compaginar-ho amb altres feines.

«D'avui per a demà no pots dedicar-te a la ramaderia», ha lamentat Caselles, referint-se a totes aquelles persones interessades en el sector, però que no venen d'una família pagesa. Tot i això, ha assegurat que malgrat que «començar des de zero costa», ell manté la il·lusió i ha afirmat que aviat començarà amb el seu projecte de gestió forestal. De fet, ja ha parlat amb veïns de Prenafeta, Blancafort i Montblanquet per netejar les seves finques de manera altruista.

Demanen una neteja «profunda» dels boscos

La proposta de Caselles és una de les més innovadores que s'han plantejat durant aquest curs de sis sessions impulsat per Concactiva i que s'emmarca dins el projecte Escola del Paisatge -promogut pel Museu Terra- per tal de recuperar oficis antics, evitar el despoblament de zones rurals, així com lluitar contra els incendis forestals.

En aquest sentit, dos dels formadors del curs, Mireia Masalias i Armand Flaujat, han subratllat que el mal estat en què es troben els boscos fa que sigui necessària una neteja prèvia i profunda, abans que el pasturatge pugui ajudar a la prevenció dels incendis.

«Ara mateix, tal com estan els boscos, no solucionarem res amb un ramat», ha lamentat Masalias, qui considera que l'administració ha de donar «facilitats burocràtiques, perquè els propietaris forestals no vegin un impediment a l'hora de buscar un tècnic per fer una neteja i una bona gestió del bosc». «Una vegada el bosc ja estigui arreglat, llavors entrem un ramat per mantenir-ho i no haver de tornar a invertir diners en fer una neteja», ha afegit.

En aquest sentit, ha recordat que la majoria de les finques són de titularitat privada i, per tant, ha demanat a la Generalitat que faci de nexe. «Hi ha boscos privats que no se sap de qui són», ha afirmat Masalias, qui considera que «l'administració hauria de ser qui busqués els propietaris i els és poses en contacte amb pastors de la zona».

Un «tast» de l'ofici

Pel que fa al curs, i tot i tenir coneixements previs, Caselles ha celebrat la seva creació. «Tot i que t'hi hagis dedicat, està molt bé, perquè t'ofereixen una visió més amplia del sector i pots aprendre altres maneres de fer», ha afegit. D'altra banda, aquest «tast» també ha comptat amb la participació d'altres persones que mai abans havien estat tan a prop d'un ramat i que s'hi ha inscrit per curiositat.

«Com a informació està molt bé, perquè et dona unes idees bàsiques sobre què és la ramaderia extensiva i, a partir d'aquí, pots decidir si és el camí que vols seguir o no», ha afirmat Flaujat. Una proposta pionera que des de Concactiva han confirmat que ja hi ha gent interessada en futures edicions. De moment, els 25 alumnes actuals finalitzaran aquest curs de sis sessions i una durada de tres setmanes el pròxim dimecres 29 de maig.

