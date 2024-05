Acció Climàtica contracta ramats perquè netegin la serra de Prades i la Serra de Querol

Un ramat de cabres pastura per una zona de les Gavarres per netejar el bosc i prevenir incendis forestals.ACN

El Departament d’Acció Climàtica comença a desplegar un servei públic de ramats que netegen els boscos en zones estratègiques per tal de prevenir incendis i també garantir la preservació dels espais naturals. A dia d’avui ja hi ha quatre zones on hi pasturen cinc ramats contractats per Departament.

Els espais estan al massís de les Gavarres, el Montgrí, la serra de Prades i la Serra de Querol. En total hi ha unes 150 hectàrees que actualment ja compten amb aquests ramats de cabres o vaques. Per fer aquest servei, el Departament pagarà 400 euros per cada hectàrea. De fet, a diferència d’altres iniciatives similars, Acció Climàtica no ha convocat una línia d’ajudes per ramaderia extensiva, sinó que ha obert contractes de cinc anys.

Pau Figueras és un pastor que té un ramat d'un centenar de cabres. Ara, ha signat un contracte amb el Departament d’Acció Climàtica per tal que cada dia el ramat surti a pasturar per una zona delimitada del massís de les Gavarres i així aconseguir netejar una part del bosc per prevenir incendis i garantir la preservació dels espais naturals.

Es tracta d’un dels cinc contractes que el Departament ha signat en un pla pilot per aconseguir que els ramats tinguin un paper més actiu en la neteja dels boscos. El Departament d’Acció Climàtica ho planteja com «un servei públic» que a partir d’ara faran els animals. L’objectiu del pla pilot és «calcular el cost» de netejar el bosc perquè el Govern contracti pastors i els ofereixi aquesta tasca, la mateixa que a vegades faria amb maquinària per mantenir els boscos nets.

Així ho detalla la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, qui ha afegit que de moment s’han tancat cinc contractes. Un amb en Pau al massís de les Gavarres. Un altre ramat pasturarà per la muntanya Gran del Montgrí amb vaques de l’Albera. També hi haurà un altre ramat pasturant a la Serra de Querol i a la de Prades es treballarà amb dos ramats diferents: un a Rojals i l’altre a Capafons.

La selecció d’aquestes cinc zones no ha estat casual. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, explica que s’han creuat diversos plans per determinar quin espai seria millor incidir-hi. En aquest sentit, s’ha tingut en compte el pla de prevenció d’incendis i també la conservació de la biodiversitat, especialment en espais oberts en zones forestals.

De moment el pla pilot engloba unes 150 hectàrees que els cinc ramats pasturaran durant cinc anys amb una certificació anual. El Govern pagarà 400 euros per cada hectàrea al propietari del ramat per la tasca social que haurà fet de netejar boscos.

Malgrat tot, el Departament apunta que hi ha una superfície potencial elegibles de 174.547 hectàrees. En aquest total s’hi inclou zones forestals que actualment estan gestionades i, per tant, el bestiar podria pasturar-hi per mantenir-ho net, i d’altres que encara no estan gestionades i caldria treballar primer per garantir que els animals poden accedir-hi.

