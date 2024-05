Un paisatge d'Aiguamúrcia, exemple europeu per estudiar com fer front als incendis mediterranis

El paisatge mosaic Biodistricte zona +500, situat al Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp), ha estat escollit com a exemple europeu per estudiar com fer front als incendis forestals a la Mediterrània.

En el marc del projecte Res-Alliance, organitzat per la Fundació Pau Costa, l'IRTA i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), una quinzena de representants agraris i forestals del Penedès i el Baix Llobregat, així com d'Itàlia i Portugal, han visitat aquest dimecres la zona per crear sinergies entre països i posar en comú pràctiques de gestió sostenible. «L'objectiu és construir una xarxa per identificar necessitats i pensar en solucions per fer front al canvi climàtic», han afirmat des de l'organització.

Tot i que aquest dimecres només representants d'Itàlia i Portugal han visitat Catalunya, el projecte també integra tècnics de Grècia i Xipre. «Són tots països de la Mediterrània que tenen una situació i afronten uns reptes molt similars als que tenim aquí», ha exposat el tècnic de projectes de la Fundació Pau Costa, David Martín, qui ha celebrat que a través de la iniciativa s'està creant «un escenari molt interessant per compartir, intercanviar i pensar plegats en solucions per fer front al canvi climàtic».

En aquest sentit, Martín ha afirmat que els incendis forestals són un dels grans reptes que ha posat damunt de la taula el canvi climàtic i la sequera. De fet, i segons Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), l'escalfament de la Mediterrània avança un 20% més ràpid que la mitjana mundial. Una situació que agreuja les condicions de sequera, augmenta el risc d'incendis forestals i amenaça la productivitat alimentària, així com la disponibilitat d'aigua, el benestar humà i la supervivència de nombroses plantes i espècies animals úniques a la regió.

El 'Biodistricte zona +500'

Davant d'aquest panorama, la Fundació Pau Costa, l'IRTA i el CTFC van iniciar fa un any i mig aquest projecte europeu destinat a revisar i desenvolupar pràctiques de gestió sostenible que contribueixin a mitigar l'impacte dels incendis forestals. Entre les activitats programades, s'integra la jornada d'aquest dimecres, on una quinzena de representants agraris i forestals han visitat el Biodistricte zona +500 com a exemple de tallafoc.

Es tracta d'un espai que, tot i que va començar només amb la gestió de les vinyes, «a poc a poc s'ha entès que al estar en un entorn agroforestal, havia d'existir aquesta relació entre boscos i vinya, perquè un s'influencia de l'altre», ha defensat Lluís Coll, formador de l'acadèmia de la poda i responsable tècnic de Vallformosa i de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADV) del Pla de Manlleu.

Segons Coll, actualment, aquesta entitat formada per una quarantena de veïns també ajuda a preservar els boscos que l'envolten. «El que s'intenta és que amb aquest equilibri entre la vinya i el bosc, s'arribi a protegir tot l'espai forestal i es limiti els efectes del foc», ha afirmat Coll.

El pasturatge, un altre exemple

La jornada d'aquest dimecres ha finalitzat amb la visita a Can Mimó, a Vacarisses (Vallès Occidental), on David Pérez, ramader, productor i membre del projecte Ramats de Foc, ha explicat com a través del seu ramat treballa en zones estratègiques per a la prevenció d'incendis forestals.

Segons Marc Taüll, tècnic del CTFC, el pasturatge és un altre exemple de bona gestió dels boscos, ja que ajuda a disminuir la càrrega de combustible en aquelles «zones que els Bombers han classificat com a estratègiques», és a dir, espais «on hi ha l'oportunitat de parar un incendi». Tot i això, Taüll ha lamentat que no hi ha suficients ramaders per cobrir totes les zones estratègiques que s'han definit a Catalunya.

Pròximament, i de la mateixa manera que representants d'Itàlia i Portugal han visitat Catalunya, tècnics agraris i forestals catalans també visitaran altres països de la Mediterrània per conèixer altres pràctiques de gestió sostenible.

Et pot interessar: