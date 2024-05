Renfe treu bitllets des de 15 euros per viatjar a la Rioja, Navarra, Aragó i el País Basc des de Tarragona

Renfe llança aquest dilluns 20 de maig una campanya de Superpreus per viatjar al juny entre les comunitats autònomes del nord-est peninsular, una promoció amb descomptes de fins al 70% en trens de llarga distància de la companyia entre Navarra, La Rioja, el País Basc, Catalunya i Aragó.

Els bitllets estaran a la venda del 20 al 26 de maig i podran adquirir-se per a desplaçaments entre l'1 i el 30 de juny.

La nova campanya permetrà, per exemple, viatjar al juny entre Barcelona i Logronyo o Pamplona per 19,02 euros; entre la Ciutat Comtal i Vitòria, per 19,95€ o entre la capital catalana i Sant Sebastià o Bilbao, per 20,95€.

Igualment, oferirà bitllets entre Saragossa i Sant Sebastià o Bilbao per 10 euros; entre la capital aragonesa i Vitòria, per 9 euros, o entre la ciutat saragossana i Logronyo o Pamplona, per 7,35 euros.

Així, aquesta campanya de Superpreus s'aplicarà a les diferents relacions de llarga distància amb origen o destinació a Logronyo, Navarra, Vitòria, Sant Sebastià, Bilbao, Saragossa, Lleida, Camp de Tarragona o Barcelona. D'aquesta manera, serà possible viatjar de Logronyo a Tarragona per 15,95 euros; de Sant Sebastià a Barcelona per 20,50€; de Camp de Tarragona a Vitòria per 17,50 euros, o de Pamplona a Lleida per 13,15 euros.

Amb aquesta campanya promocional la companyia vol potenciar els viatges entre les comunitats del nord-est del país i propiciar fluxos turístics entre zones d'una gran riquesa natural, paisatgística, cultural i gastronòmica.

Els bitllets amb descompte, per a viatjar de l'1 al 30 de juny, estaran disponibles del 20 al 26 de maig en la web www.renfe.com.

