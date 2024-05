Els vallencs Fenya Rai! publiquen 'Una ronda més', el seu tercer treball disc

Els vallencs Fenya Rai! han tret al mercat el seu tercer treball discogràfic, titulat Una ronda més. La paraula ronda és la protagonista del títol del disc pel joc que dona, ja que es refereix a les rondes que van allargant una sobretaula i, que al llarg de la història, han derivat en moments de cantar en família i amics; així com les rondes de músics pels pobles que també han sigut protagonistes de la transmissió oral de cançons populars.

L’àlbum consta de deu peces noves, nou d’elles estan recollides en l’obra del cançoner popular i provenen de diferents pobles del principat i les illes, i la desena és un poema del Rector de Vallfogona.

En aquest treball el grup repeteix la seva fórmula, ja consolidada, d’agafar antigues cançons, la majoria pràcticament perdudes de l’imaginari popular, reversionant-les per fer-les més fresques i adaptades a nous estils musicals.

Lluny de la gran quantitat de col·laboracions que van participar en l'anterior disc, Plaça Major (2021), aquest cop Fenya Rai! presenta un treball a quatre mans, on els músics han experimentat al local d’assaig per incorporar noves sonoritats i instrumentació per donar un timbre més variat a les adaptacions que proposen. Hi trobem una àmplia varietat d’estils musicals, que van des de l’ska al country o la bachata.

Amb Una ronda més el grup consolida una trajectòria de nou anys als escenaris, reafirmant-se en un estil propi i una proposta singular que els va portar a realitzar més de 30 concerts per Catalunya durant el passat 2023.

