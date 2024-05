La Music Valls Va de Vins celebra 10 anys

La Mostra de Vins de la DO Tarragona, coneguda popularment com la Music Valls Va de Vins, celebrarà la seva 10a edició els propers dies 17 i 18 de maig a la plaça del Pati de Valls, espai que ha acollit totes les edicions celebrades des del seu naixement el 2015.

Aquest any, l'esdeveniment reunirà deu cellers destacats de la DO Tarragona i cinc actuacions musicals en un ambient que fusiona la cultura del vi, la gastronomia local, la música en directe i com a novetat enguany estrena una col·laboració especial amb Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya .

Els cellers participants en aquesta edició de la Music Valls Va de Vins són un reflex de la riquesa enològica de la DO Tarragona, incloent-hi Cellers Blanch (Puigpelat), Vinícola de Nulles – Adernats, Vives Ambrós (Montferri), Celler Mas d’En Baiget (l’Albiol), Vinya Janine (Rodonyà), Mas Amfres (Reus), Celler Pallarades (Puigdelfí), Celler Mas Bella (Masmolets/Valls), Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, i Celler Magriñà Calaf (Nulles).

Cadascun d'aquests cellers presentarà una selecció dels seus millors vins, oferint als visitants l'oportunitat d'explorar i gaudir de la diversitat enològica de la zona i al mateix temps promocionant aquests cellers com a destinació enoturística.

La música en directe

Pel que fa a les actuacions musicals, la 10a edició de la Music Valls Va de Vins presenta un repertori d'artistes de gran talent. Els cinc grups que actuaran al Pati de Valls abasten una àmplia gamma de gèneres i estils, reflectint la diversitat i riquesa de l'escena musical catalana actual.

Maio obrirà la música en directe al Pati de Valls divendres 17 de maig a les 19.30 h amb una actuació basada en el seu segon àlbum, Suau, que captura melodies precioses i una fusió eclèctica de pop electrònic, reggaeton, punk electrònic i altres influències.

En aquesta primera jornada la música continuarà a les 21 h amb el trio liderat per Kelly Isaiah, artista lleidatà d’origen nigerià reconegut per la seva victòria al programa de televisió La Voz i que ha liderat el grup Koers, amb qui s’ha donat a conèixer entre el gran públic.

La segona jornada de la Valls Va de Vins començarà el dissabte 18 de maig a les 12.30 h amb un concert vermut amb el duet local Destil·lats. A la tarda, a partir de les 19.30 h arribarà el barceloní Cesc Sansalvadó, amb el seu àlbum debut Homeward, on navega per temes d'amor i desamor amb una fusió d'alt-rock, folk i pop, destacant-se per la seva veu expressiva i melodies emotives, unes peces que va interpretar durant molt de temps al metro de Barcelona on es va donar a conèixer ja fa uns anys.

Finalment, a les 21 h, el duet Carmen y María, amb la seva fusió de flamenc i música urbana, demostraran el seu talent i originalitat excepcionals que han rebut l'elogi tant de músics reconeguts com del públic en general.

Horaris, preus i promocions

En aquesta edició de la Music Valls Va Vins l’organització posarà a la venda un tiquet al preu de 15 euros que ofereix una copa de vidre, 5 degustacions i un val de 2x1 per accedir al Museu Casteller de Catalunya.

A banda, els assistents també podran adquirir un portacopes (1 euro), copes de vidre soltes (2 euros) i tiquets de degustació de vins individuals (3 euros). Com sempre, l’organització ha previst una zona de restauració a càrrec de diversos establiments locals que oferiran el complement al vi en forma de petits tastets i degustacions gastronòmiques.

La 10a Music Valls Va de Vins obrirà les seves portes el divendres 17 de maig a les 18 h fins a les 23 h. El dissabte al matí la fira es podrà visitar de les 11 del matí a les 15 h i a la tarda, de nou obrirà els estands a partir de les 18 h fins a les 23 h.

La Music Valls Va de Vins és una iniciativa de l’Ajuntament de Valls a través de la regidoria de Comerç i compta amb el suport de la DO Tarragona, l’Associació de Restauradors de Valls, l’Institut d’Estudis Vallencs, la Societat Agrícola de Valls i el Museu Casteller de Catalunya.

Vi, cultura i museus

Enguany a més pel desè aniversari, la Music Valls va de Vins estrena col·laboració amb el Museu Casteller de Catalunya, en un cap de setmana ple també de cultura ja que coincideix amb les celebracions del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus.

En concret, el Museu Casteller regalarà entrades 2x1 a tots els que adquireixen el pack degustació de la Music Valls va de Vins i a més ha programat diverses activitats.

Així, per a la jornada de dissabte 18 de maig, el Museu Casteller ampliarà el seu horari fins a les 22h i, per celebrar la Nit dels Museus, a partir de les 19h serà gratuït.

L’aforament és limitat i per a poder accedir a la visita gratuïta s’haurà de fer la reserva prèvia a través del portal web del museu (www.museucasteller.cat/entrades). El mateix dissabte també seran gratuïts tres passis especial de la visita guiada al Museu Casteller (16 h, 17 h i 18 h).

El dia abans, el divendres 17, el Museu Casteller també comptarà amb una programació especial, en concret amb tres sessions de la visita teatralitzada per a públic familiar i infantil «Descobreix el món casteller d’en Joanet» (passis a les 17 h, 18 h i 19 h).

Aquesta visita guiada al Museu Casteller de la mà d’en Joanet, un divertit casteller dels d’abans, es converteix en un viatge de descoberta amè ple de vivències i anècdotes per descobrir la història, els valors i els orígens del fet casteller.

A tots els adults que realitzin la visita teatralitzada tindran com obsequi un tast de vi gratuït per a la Music Valls va de Vins. Totes les entrades per a la visita guiada també es poden reservar online a la web del Museu Casteller.

Et pot interessar: