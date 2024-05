Sabor Salou supera els 45.000 visitants en una edició rècord

Sabor Salou ha batut tots els rècords d’assistència en la dotzena edició sobrepassant els 45.000 visitants, segons les primeres estimacions. El balanç que ha fet l’Ajuntament de Salou ha estat molt positiu.

En aquest sentit, l’alcalde Pere Granados ha definit Sabor Salou com «un important esdeveniment que, a banda dels residents, rep visitants d’arreu de Catalunya i també de fora, i aquesta exposició gastronòmica i culinària ens identifica com a municipi turístic, amb una àmplia oferta cada cop més desestacionalitzada i més potent». En aquest sentit, ha agraït «la feina ben feta» de tot el sector de la restauració, «la seva implicació i el seu compromís» per reforçar la marca Salou.

Per la seva part, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, fa un balanç molt positiu pel que fa a nombre de visitants. També ha destacat les diferents activitats, que «han tingut molta acceptació i molt bona recepció»; i els expositors «han aportat més visions diferents de l’àmplia oferta gastronòmica i de restauració de Salou».

Des de divendres, 3 de maig, i fins aquest diumenge, dia 5, el passeig Jaume I ha estat l’escenari d’un veritable festival gastronòmic, amb animació, música i activitats relacionades amb el món culinari i vinícola, que han mostrat la qualitat de l’oferta gastronòmica de Salou, així com la seva diversitat i la professionalitat dels establiments participants i les persones que hi treballen.

Més d’una cinquantena d’establiments han treballat intensament i s’han donat a conèixer els millors productes de proximitat amb Denominació d’Origen Protegida del territori, així com carns, peixos i mariscos frescos; arrossos, fideuades, montaditos, vins i olis de la nostra zona, cerveses artesanes i altres begudes. Enguany, s’ha fet una aposta clara per l’enologia.

Segons una primera estimació, es calcula que es poden haver servit unes 75.000 racions i degustacions, en els tres dies de la fira.

