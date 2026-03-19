Viral
Quatre dones de Tarragona cancel·len més de 128.000 euros de deute: aquestes són les seves històries
La Llei de Segona Oportunitat permet a particulars i autònoms alliberar-se de deutes que no poden pagar
Quatre dones de Tarragona han aconseguit cancel·lar un total de 128.140 euros en deutes gràcies a la Llei de Segona Oportunitat en un sol mes. Entre els casos destaca el d’una dona que ha aconseguit exonerar 45.232 euros després d’una complicada situació personal i familiar.
El deute es va originar en sol·licitar préstecs per a la cura dels seus tres fills, fet que es va sumar el cost de portar la seva mare d'Argentina per motius de salut. Després del seu divorci i l’embargament de part de la seva nòmina, la seva situació econòmica es va tornar insostenible.
Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Una altra de les beneficiades, veïna de Reus, ha quedat alliberada d’un deute de 52.979 euros. En el seu cas, el sobreendeutament va començar en sol·licitar diversos préstecs per cobrir despeses personals. Davant de la impossibilitat de fer front als pagaments, va recórrer a nous crèdits, entrant en una espiral d’endeutament de la que no va poder sortir.
El tercer cas correspon a una dona que ha cancel·lat 23.158 euros. La seva situació es va originar després de demanar un préstec per afrontar una operació d’estómac. Malgrat la seva intenció de complir els pagaments, els seus baixos ingressos la van portar a recórrer a crèdits ràpids, generant una acumulació progressiva de deutes i interessos que va acabar per fer inviable la seva situació financera.
Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Finalment, una altra dona de Reus ha aconseguit cancel·lar un deute de 6.771 euros. En el seu cas, l’origen del problema va ser el finançament per a la compra de mobles. Encara que inicialment podia assumir els pagaments, l’ús de targetes de crèdit amb alts interessos i la sol·licitud de nous préstecs per cobrir-los van provocar un endeutament creixent que no va poder revertir.
La Llei de Segona Oportunitat, en vigor a Espanya des de 2015, permet a persones en situació d’insolvència cancel·lar els seus deutes i començar de nou. Aquest mecanisme ofereix una via legal per a aquells que no poden fer front a les seves obligacions econòmiques.