Els 3 pobles de Tarragona on millor es viu: el podi tarragoní de la qualitat de vida
Aquests municipis combinen un baix atur, una renda elevada i un alt nivell formatiu
Renau, Almoster i L’Argentera són els municipis de Tarragona amb més nivell socioeconòmic el 2023, segons l'Índex Socioeconòmic Territorial (IST) publicat per Idescat. Renau encapçala la llista amb 126,1 punts, Almoster el segueix amb 123,5 i L’Argentera completa el podi amb 120. Tots ells superen àmpliament la mitjana catalana, situada en 100 punts, consolidant-se com els pobles on millor es viu de la província.
Aquests tres municipis destaquen per combinar alts nivells de renda per càpita, baix atur i una població amb formació acadèmica elevada. Renau, amb només un centenar d’habitants, manté el seu lideratge històric i millora respecte l’IST de 2022, que era de 124,1 punts. Almoster i L’Argentera també presenten pujades respecte l’any anterior.
Així doncs, del total dels 42 municipis catalans amb l’índex socioeconòmic més alt, només tres es troben a la província tarragonina. Aquests municipis petits de l’interior contrasten amb les zones més poblades, on la dispersió socioeconòmica és més gran i hi ha barris amb IST notablement per sota de la mitjana catalana.
L'Índex Socioeconòmic Territorial és una eina que aglutina diferents variables, com l’ocupació laboral, el nivell educatiu, la proporció de població immigrant i la renda mitjana. El seu objectiu és oferir una fotografia clara del benestar econòmic i social de cada municipi, facilitant la planificació de polítiques públiques i la inversió en educació, feina i serveis socials.
A més dels tres municipis capdavanters, l’IST assenyala que les zones més deprimides del Camp de Tarragona es concentren a la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Penedès i Baix Ebre, on els IST són inferiors a la mitjana catalana. Això evidencia la bretxa existent entre l’interior amb bon nivell socioeconòmic i algunes comarques més afectades per l’atur i la menor renda.