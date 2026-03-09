Diari Més

Viral

El poble de Tarragona que regalarà vacances gratuïtes a la seva gent gran

La iniciativa busca fomentar l'oci, la inclusió i combatre la solitud entre els majors de 65 anys

Imatge d’un grup de jubilats durant un viatge.

Imatge d’un grup de jubilats durant un viatge.
ACN

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una nova edició del seu programa Vacances per tu, destinat a persones de 65 anys o més, que ofereix la possibilitat de gaudir d’una escapada totalment gratuïta. Enguany, les sortides es realitzaran els dies 14 i 15 d’abril amb destinació a Horta de Sant Joan i Gandesa, combinant turisme cultural i activitats per a l'oci de la tercera edat.

Els interessats poden inscriure’s des de demà, 10 de març, fins el 23 de març, tant als SAC del Vendrell i Coma-ruga com a través del portal web municipal. La iniciativa prioritza la participació de persones en risc d’exclusió social i busca promoure un envelliment actiu, fomentant les relacions socials i oferint un espai segur i adaptat per a gaudir del temps lliure.

Horta de Sant Joan comparteix amb el Vendrell el programa Paisatges dels Genis, mentre que a Gandesa es podran conèixer les obres de Cèsar Martinell a les cooperatives agrícoles, a més de visitar el Museu de la Batalla de l’Ebre. La idea és que els participants actuïn com a ambaixadors del municipi en aquestes localitats, combinant oci i cultura.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que «després de l’èxit de la primera edició, repetim aquest programa de vacances gratuïtes per a la gent gran, garantint qualitat de vida i igualtat d’oportunitats. Volem adaptar les polítiques municipals a la nova realitat demogràfica, perquè totes les persones, independentment de l’edat, puguin gaudir d’una vida plena».

tracking