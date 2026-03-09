Viral
El poble de Tarragona que regalarà vacances gratuïtes a la seva gent gran
La iniciativa busca fomentar l'oci, la inclusió i combatre la solitud entre els majors de 65 anys
L’Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una nova edició del seu programa Vacances per tu, destinat a persones de 65 anys o més, que ofereix la possibilitat de gaudir d’una escapada totalment gratuïta. Enguany, les sortides es realitzaran els dies 14 i 15 d’abril amb destinació a Horta de Sant Joan i Gandesa, combinant turisme cultural i activitats per a l'oci de la tercera edat.
Els interessats poden inscriure’s des de demà, 10 de març, fins el 23 de març, tant als SAC del Vendrell i Coma-ruga com a través del portal web municipal. La iniciativa prioritza la participació de persones en risc d’exclusió social i busca promoure un envelliment actiu, fomentant les relacions socials i oferint un espai segur i adaptat per a gaudir del temps lliure.
Horta de Sant Joan comparteix amb el Vendrell el programa Paisatges dels Genis, mentre que a Gandesa es podran conèixer les obres de Cèsar Martinell a les cooperatives agrícoles, a més de visitar el Museu de la Batalla de l’Ebre. La idea és que els participants actuïn com a ambaixadors del municipi en aquestes localitats, combinant oci i cultura.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que «després de l’èxit de la primera edició, repetim aquest programa de vacances gratuïtes per a la gent gran, garantint qualitat de vida i igualtat d’oportunitats. Volem adaptar les polítiques municipals a la nova realitat demogràfica, perquè totes les persones, independentment de l’edat, puguin gaudir d’una vida plena».