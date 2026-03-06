Meteorologia
La borrasca Regina continuarà activa a Tarragona aquest cap de setmana: previsió de pluja
Pluja, vent i mala mar marcaran el cap de setmana a Tarragona, mentre la borrasca Regina continua activa
La borrasca Regina continua afectant la demarcació de Tarragona i s’espera que els seus efectes persisteixin durant tot el cap de setmana. El temporal manté les precipitacions actives en bona part de la província, amb alertes per intensitat i acumulació de pluja a diverses comarques.
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la probabilitat de pluja serà del 100% dissabte, mentre que diumenge es manté entorn del 90%. Les precipitacions s’esperen especialment intenses a les zones elevades i a les Terres de l’Ebre, on ja s’han registrat acumulacions destacades durant l’episodi.
Camp de Tarragona
Durant els primers dies de la propera setmana, la inestabilitat continuarà present: dilluns s’esperen pluges amb una probabilitat del 70%, dimarts del 85% i dimecres del 70%, abans que dijous de la propera setmana la situació tendeixi a estabilitzar-se parcialment.
El Meteocat manté activa l’alerta groga per intensitat de pluja, ja que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, així com l’alerta per acumulació de pluja, ja que es podrien superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores.
El temporal també afecta el litoral tarragoní, amb avís groc per mar de fons i onades que poden superar els 2,5 metres. La direcció predominant de l’onatge serà de component est, generant condicions complicades per a la navegació i activitats marítimes.
Els tres punts de la demarcació on més ha plogut fins aquest divendres al matí són el Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) amb 150,6 litres per metre quadrat, Tivissa amb 74 litres i Ulldecona – Els Valentins (Montsià) amb 72,5 litres. Aquests registres mostren com les zones elevades i el sud de la província estan sent les més afectades pel temporal.