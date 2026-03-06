Meteorologia
La borrasca Regina no dona treva a Tarragona: mapa dels pobles en alerta aquest divendres
Les precipitacions poden deixar més de 20 litres en mitja hora i superar els 200 en 24 hores en zones elevades
La borrasca Regina continuarà deixant pluges a la demarcació de Tarragona aquest divendres i tot apunta que les precipitacions continuaran durant gran part de la jornada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos grocs per intensitat de pluja entre les 06.00 i les 18.00 hores a totes les comarques tarragonines, davant de la possibilitat de xàfecs localment intensos.
Les comarques afectades per aquest avís són el Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Segons la previsió meteorològica, en alguns punts es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb precipitacions que poden anar acompanyades localment de tempesta i calamarsa.
Baix Penedès
El poble de Tarragona que vol una piscina gegant per fer surf i que divideix els veïns
Daniel Cabezas Ramírez
A més, el Meteocat manté actiu un avís groc per acumulació de pluja a tres comarques del sud de la província: la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. En aquestes zones es podrien superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores, especialment en àrees elevades, on es preveuen les acumulacions més importants durant l’episodi.
El temporal no només afecta la pluja. El servei meteorològic també ha activat avís groc al litoral tarragoní per mala mar, amb onades que poden superar els 2,5 metres. L’onatge serà principalment de component est i estarà acompanyat de mar de fons, el que pot provocar condicions complicades a la costa durant les pròximes hores.
Camp de Tarragona
Les tres comarques més riques i les tres amb menys renda de Tarragona segons la Generalitat
Daniel Cabezas Ramírez
Les pluges ja han deixat incidències durant la nit. Els Bombers de la Generalitat han rebut una desena d’avisos a la regió d’emergències de Tarragona relacionats amb l’episodi de precipitacions, principalment per arbres caiguts i petites inundacions, dins d’un temporal que des de dijous ha provocat més d’un centenar d’actuacions a tot Catalunya.
De cara als propers dies, les previsions apunten que la inestabilitat podria allargar-se. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la probabilitat de pluja serà del 100% aquest divendres a la tarda i també dissabte, mentre que diumenge es manté entorn del 90%. La pluja podria continuar amb menor intensitat dilluns (70%), dimarts (85%) i dimecres (70%), abans que dijous de la propera setmana torni una situació més estable al conjunt del territori.