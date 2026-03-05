Viral
Les tres comarques més riques i les tres amb menys renda de Tarragona segons la Generalitat
L’habitatge continua sent la principal despesa de les llars a totes les comarques, molt per sobre de l’alimentació
El Tarragonès és la comarca amb una renda mitjana mensual per llar més elevada, amb uns ingressos de 3.168 euros. Les dades de l’Informe Social 2025 elaborat per la Generalitat de Catalunya permeten analitzar les diferències de renda entre les comarques de la demarcació de Tarragona.
Per darrere del Tarragonès se situen el Baix Camp, amb una renda mitjana de 3.080 euros mensuals per llar, i la Conca de Barberà, que registra una mitjana de 3.045 euros. Aquestes tres comarques encapçalen el rànquing de renda de la demarcació segons les dades recollides en l’informe.
Tot i això, si s’analitza el cost de vida mensual, el rànquing presenta algunes variacions. El Tarragonès també encapçala la classificació amb una despesa mitjana de 3.193 euros mensuals per llar. Per darrere del Tarragonès se situen el Baix Camp, amb una despesa de 3.162 euros, i l’Alt Camp, amb una mitjana de 3.139 euros al mes.
A l’altra banda de la classificació hi ha les comarques amb menys renda mitjana mensual. El Montsià és la comarca amb menys ingressos, amb una mitjana de 2.529 euros mensuals per llar. La segueixen la Terra Alta, amb 2.621 euros, i el Priorat, amb una renda mitjana de 2.738 euros.
Pel que fa al cost de vida, les mateixes comarques també es troben entre les que registren menys despesa mensual. El Montsià presenta un cost de vida mitjà de 2.904 euros al mes per llar, mentre que la Terra Alta se situa en 2.936 euros i el Priorat en 2.937 euros.
L’informe també posa de manifest que la principal despesa de les llars a totes les comarques és l’habitatge, que inclou el lloguer o la hipoteca, així com les factures de llum, aigua i gas. Aquesta partida supera àmpliament la segona despesa més important, que és l’alimentació, i que en la majoria de comarques se situa al voltant dels 500 euros mensuals per llar.