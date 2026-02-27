Viral
Quin és l’estat dels pantans de Tarragona?
A Riudecanyes es va produir el primer desembassament des de 2020 després d’arribar al 100% de la seva capacitat
El panorama hídric de Tarragona ha fet un gir radical en uns mesos. Després d’anys marcats per la sequera, els principals embassaments de la província han experimentat una recuperació notable, impulsada per les precipitacions continuades que han deixat diverses borrasques.
De fet, en aquests moments, el pantà de Riudecanyes es troba al 99% de la seva capacitat, el de Siurana arriba al 51%, mentre que el de Gaià amb prou feines supera 6%, reflectint una millora general encara que desigual entre conques.
El cas més cridaner és el del pantà de Riudecanyes, que ha passat d’estar al 52,5% a començaments de gener a omplir-se totalment. El salt ha estat tan significatiu que el 29 de gener es va realitzar un desembassament de 35.000 metres cúbics, la primera maniobra d’aquest tipus des de 2020.
L’operació, de caràcter ordinari, va servir per comprovar el funcionament de les comportes i retirar sediments acumulats durant anys d’escassetat. Segons la Comunitat de Regants, l’aigua alliberada només va suposar una baixada de cinc centímetres i el nivell es va recuperar en poques hores.
Al pantà de Siurana, la millora també és considerable, ja que ha passat del 28,8% registrat a mitjans de gener al 51% actual, amb 6,1 hectòmetres cúbics emmagatzemats. Encara que segueix lluny dels valors òptims, representa un canvi important. En canvi, el pantà del Gaià continua amb xifres preocupants —només un 6% de capacitat—, el que evidencia que les pluges no han tingut el mateix efecte a totes les zones.
Les abundants precipitacions han tornat l’esperança als agricultors i comunitats de regants, que confien en poder realitzar una campanya de reg més normalitzada. Encara que l’alleujament és evident, els experts insisteixen en mantenir la prudència, ja que la situació ha millorat de forma notable, però la sequera no pot donar-se per superada.