Els pobles de Tarragona al límit pels talls de llum: apagades de fins a sis hores
La companyia atribueix les interrupcions als temporals i nega un problema estructural a la xarxa
Alcover, Mont-ral, El Milà, Almoster, Vilaplana, Castellvell del Camp, Riudecols, L’Aleixar, Alforja, Maspujols i Pratdip denuncien talls de llum recurrents en els darrers mesos que s’han agreujat amb els recents temporals de vent. Els municipis, situats al Baix Camp i l'Alt Camp, molts d’ells a l’entorn de les Muntanyes de Prades i la Serra de Llaberia, critiquen interrupcions freqüents del subministrament elèctric que, en alguns casos, es prolonguen durant hores.
Un dels casos més greus és el d’Alcover. La setmana passada el municipi va patir fins a vuit interrupcions d’entre deu i trenta segons, a més d’una apagada de gairebé sis hores un mateix dia, dividit entre matí i tarda. L’alcalde, Robert Figueras, assegura que des d’una incidència “molt greu” el passat mes d’agost les reparacions no han millorat la situació i denuncia que els talls afecten a comerços, indústries i al conjunt de la ciutadania. Quan les interrupcions s’allarguen, fins i tot es queden sense aigua potable en no poder bombar-la des dels pous municipals.
A Vilaplana, el seu alcalde, Josep Bigorra, explica que pateixen com a mínim un tall al mes des d’agost, alguns de fins a dues hores. També alerten de microtalls constants que alteren el dia a dia i obliguen a alguns restaurants a instal·lar grups electrògens per poder mantenir l’activitat. El consistori qüestiona l’estat dels transformadors i de la xarxa elèctrica i considera que les infraestructures no es troben en les condicions adequades.
Una situació similar es viu a Almoster. El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Josep Llonch, afirma que els microtalls són habituals des de fa temps, especialment quan plou o fa vent. A la urbanització Picarany, diversos veïns han patit avaries en electrodomèstics a causa d’aquestes interrupcions breus però repetides. “És una cosa contínua”, lamenten des del consistori.
Els ajuntaments també critiquen la falta d’informació per part de la companyia elèctrica. Denuncien que, en ocasions, els veïns truquen per comunicar incidències i reben com a resposta que no consta cap afectació al municipi. A més, quan s’activa el Pla Alfa per risc d’incendi, la reposició del servei pot demorar-se durant hores, ja que els equips han de revisar a peu els trams de línia en zones forestals abans de reconnectar el subministrament.
Per la seva part, Endesa nega que hi hagi un problema estructural a les línies del Baix Camp i l'Alt Camp i atribueix les incidències als forts temporals de les darreres setmanes, amb ratxes de vent superiors als 100 quilòmetres per hora. La companyia afirma que els microtalls formen part dels sistemes de protecció de la xarxa per evitar danys majors i assegura que treballa en millores tècniques, encara que descarta ara per ara la substitució íntegra d’algunes línies, com reclamen des d’Alcover.