El supermercat que busca 150 treballadors a Tarragona: ofereix un sou de gairebé 1.800 euros bruts
Les vacants es reparteixen entre 18 municipis de la demarcació i no es requereix experiència prèvia
Mercadona ha posat en marxa aquest mes de febrer un procés de selecció per reforçar la seva plantilla de cara a la campanya d’estiu a Tarragona. La companyia busca incorporar 150 treballadors per cobrir vacants en supermercats de la demarcació, amb l’objectiu de garantir un servei adequat durant els mesos de més demanda, entre juny i setembre.
Les ofertes de treball inclouen fins a 18 municipis, incloent Valls, Cambrils, Reus, Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant, Calafell, El Vendrell, Montblanc, Altafulla, Creixell, Tarragona ciutat, Salou i Vila-seca al Camp de Tarragona. A les Terres de l’Ebre es busquen treballadors per a Móra d’Ebre, l’Ametlla de Mar, Deltebre, Tortosa, Amposta i La Ràpita.
El salari que s’ofereix per una jornada completa és de 1.734 euros bruts al mes i un dels principals atractius de l’empresa és la formació específica que reben els nous empleats des del primer dia. Això permet exercir les seves funcions amb eficàcia i seguretat, fins i tot sense experiència prèvia al sector.
Un altre dels aspectes destacats de les condicions laborals és la planificació horària. L’empresa entrega els horaris amb temps, concretament el dia 20 de cada mes, el que facilita l’organització del temps personal dels treballadors i la seva adaptació a la temporada alta.
Així mateix, la companyia ofereix la jornada 5+2, que permet treballar cinc dies i descansar dos, amb torns rotatius de matí i tarda, i sense jornades partides. Aquesta mesura contribueix a millorar la conciliació laboral i la qualitat de vida dels empleats durant els mesos de més activitat.
Les noves incorporacions s’integraran a un equip amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant, assegurant tant a treballadors com a clients una experiència satisfactòria durant la campanya d’estiu.