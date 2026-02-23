Laboral
Mercadona contractarà 150 persones a Tarragona: ofereix un salari de 1.734 bruts al mes i formació
Les ofertes de feina són per cobrir vacants en fins a 18 municipis de la demarcació
Mercadona ha iniciat aquest mes de febrer el procés de selecció per reforçar el seu equip de cara a la campanya d’estiu a la demarcació de Tarragona. L’empresa busca incorporar 150 persones per cobrir vacants als seus supermercats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de garantir un servei òptim i adaptat a la demanda estacional entre juny i setembre.
Concretament, les ofertes de feina al Camp de Tarragona són per cobrir vacants a les botigues de Valls (Alt Camp), Cambrils, Reus, Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), Calafell i El Vendrell (Baix Penedès), Montblanc (Conca de Barberà), Altafulla, Creixell, Tarragona ciutat, Salou i Vila-seca (Tarragonès).
Pel que fa a les Terres de l’Ebre les ofertes són per a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), L’Ametlla de Mar, Deltebre i Tortosa (Baix Ebre), Amposta i La Ràpita (Montsià). Les ofertes de feina ja estan disponibles al lloc web.
A les ofertes es descriuen les condicions del lloc de treball, com ara un salari de 1.734 euros bruts al mes per a una jornada completa. També destaca la formació específica que reben les noves incorporacions a la plantilla des del primer dia, fet que permet desenvolupar les seves funcions amb eficàcia i seguretat sense necessitat d’experiència prèvia.
Un altre dels aspectes més valorats per la plantilla és la planificació horària. En aquest sentit, Mercadona lliura els horaris amb antelació, concretament el dia 20 de cada mes els treballadors reben l'horari del mes següent, fet que els permet organitzar millor el seu temps i adaptar-se a les necessitats de l'empresa durant la temporada alta. Així mateix, la companyia facilita gaudir de la jornada 5+2, que permet treballar cinc dies i descansar dos, amb torns rotatius de matí i tarda i sense jornades partides.
Les noves incorporacions passaran a formar part d’un equip amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant, assegurant que tant els ‘Caps’ (com la companyia denomina internament els clients) com els empleats tinguin una bona experiència durant la campanya d’estiu.