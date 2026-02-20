Meteorologia
Mapa de vent a Tarragona: els municipis més afectats per la borrasca Pedro aquest divendres
El Meteocat manté l’alerta taronja en cinc comarques tarragonines, encara que el temporal perd intensitat
La borrasca Pedro continua deixant incidències a Tarragona, encara que l’episodi entra a la fase final. El telèfon d’emergències 112 a Catalunya ha rebut 497 trucades des de la matinada de dijous per incidències relacionades amb el fort vent. Durant l’última nit, els avisos han anat clarament a la baixa, amb només 22 entre les deu de la nit i les set del matí, un indicador que la situació comença a estabilitzar-se després de les hores més intenses del temporal.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el vent encara pot bufar amb força aquest divendres, encara que tendirà a disminuir progressivament a partir del migdia. Els avisos es mantenen actius fins les 12.00 hores i les ratxes poden superar els 25 metres per segon, és a dir, més de 90 quilòmetres per hora. De fet, les ràfegues més intenses registrades durant l’episodi han arribat als 119 km/h a l’Hospitalet de l’Infant, 106 km/h a la Riba i 101 km/h a Ulldecona, mentre que a Tarragona ciutat s’han quedat en 56 km/h.
En aquests moments, l’alerta taronja per perill alt continua vigent al Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Montsià, mentre que a l'Alt Camp es manté en alerta groga. La resta de comarques de la demarcació ja no tenen avisos actius. El pla Ventcat, activat per Protecció Civil de la Generalitat, situa el grau de perill en 3 sobre 6 i preveu que la situació quedi normalitzada al llarg del dia.
Els Bombers de la Generalitat han continuat atenent incidències durant la matinada. Entre les nou de la nit i les vuit del matí han realitzat 13 sortides al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, la majoria per caiguda d’arbres i per assegurar elements inestables.
En les hores més crítiques de dijous a la tarda, entre les set i les nou, van arribar a rebre 103 avisos al Camp de Tarragona i 16 a les Terres de l’Ebre. A Reus, per exemple, van haver de tallar una palmera de grans dimensions a l’avinguda Salou davant del risc de caiguda, mentre que a Torredembarra van actuar al poliesportiu municipal després d’aixecar-se diverses plaques metàl·liques del sostre per la força del vent.
A diferència de la jornada anterior, aquest divendres ja no hi ha restriccions per als camions a l’AP-7 entre Cambrils i Amposta i la circulació ferroviària, inclosa la connexió cap a València, ha recuperat la normalitat. Encara que el vent encara bufarà amb intensitat en alguns punts, la tendència és clarament descendent i s’espera que al migdia la situació quedi pràcticament normalitzada.