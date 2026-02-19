Diari Més

De polígon industrial a zona d'oci a Tarragona: kàrting, pàdel, rocòdrom i tablao flamenc

L’espai industrial de Tarragona s’ha transformat en un punt de referència d'oci i activitats culturals

Ajuntament de Tarragona

Daniel Cabezas Ramírez

El polígon Francolí, tradicionalment conegut pels seus tallers i empreses de logística, s’ha transformat en els darrers anys en un punt de referència d'oci i cultura a Tarragona. L’arribada de noves activitats ha convertit la zona en un espai divers que combina esport, entreteniment i gastronomia.

Al polígon s'han instal·lat pistes de pàdel, un rocòdrom i un circuit de kàrting, atraient famílies, grups d’amics i aficionats de diferents disciplines. Aquestes instal·lacions han donat un nou impuls a un polígon que fins fa poc només s’associava amb la feina industrial.

L’oferta gastronòmica ha acompanyat la transformació, amb locals com Sushi K10 i altres restaurants que permeten gaudir de menjars i tapes mentre es practica o s’assisteix a activitats d'oci. Aquest ecosistema cerca que els visitants passin més temps a la zona, barrejant esport, gastronomia i diversió.

Més recentment, s’ha sumat un tablao flamenc anomenat La Taílla, que ofereix espectacles en viu cada cap de setmana. Aquest espai busca ampliar l’oferta cultural del polígon, combinant tradició musical amb la proximitat i l’accessibilitat que ofereix la ubicació industrial.

Darrere d’aquestes iniciatives es troben promotors locals amb una visió de revitalització de l’espai urbà, com Joselete Carmona i Carles Castillo, que han invertit temps i recursos a convertir una nau en un tablao flamenc. La Taílla obre divendres i dissabtes de 20.30 a 00.00 hores, sempre amb espectacle flamenc en directe.

Amb més de 300 empreses i 2.000 treballadors a la zona, i la millora pendent de l’asfaltatge anunciada per l’Ajuntament, el polígon Francolí es consolida com un model de reconversió d’espais industrials en centres d'oci urbà, un exemple de com la cultura, l’esport i la gastronomia poden coexistir en un entorn inesperat.

