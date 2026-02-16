Viral
El poble de Tarragona on més baixa el preu per comprar un pàrquing a Catalunya: cau un 24%
El preu mitjà d’un pàrquing en aquest municipi va passar de 12.092 a 9.189 euros el 2025, segons Fotocasa
Valls s’ha convertit en el municipi de Catalunya on més cau el preu dels pàrquings, després de registrar un descens del 24% el 2025, segons un informe del portal immobiliari Fotocasa. La mitjana va passar de 12.092 euros el 2024 a 9.189 euros l’any passat, el que situa a la localitat com la que més ha reduït el cost de compravenda de places d’aparcament de tota la comunitat.
Aquest descens trenca amb anys de pujades continuades al mercat català, que va arribar a experimentar increments interanuals de fins el 7,9% el 2022. Tot i així, malgrat la caiguda registrada, el preu mitjà dels pàrquings a Catalunya es manté en 13.734 euros, el tercer més alt de l’última dècada.
L’estudi de Fotocasa assenyala que la majoria de ciutats catalanes, un 52%, han vist com abaixaven els seus preus, encara que alguns municipis continuen superant els 23.000 euros per plaça, com Roses, el Prat de Llobregat, Sitges i Salou. Al contrari, localitats com Alcarràs, Amposta o Sant Martí de Centelles es mantenen com les més assequibles.
En l’àmbit urbà, Barcelona presenta una evolució desigual. Mentre districtes com Horta-Guinardó i Nou Barris van registrar increments del 4,8%, altres com Sant Andreu van veure com els preus descendien un 4%. Sarrià-Sant Gervasi continua sent la zona més cara de la ciutat, encara que amb un retrocés del 2,8%.
A nivell nacional, Catalunya es troba entre les quatre comunitats on més s’ha reduït el preu dels pàrquings, encara que molt per sota de regions com Aragó (-5,5%) o Astúries (-4,1%). Canàries, al contrari, lidera els increments amb un 20,4%, mentre que la mitjana espanyola es va situar en 14.011 euros, amb una pujada de l’1,7%.
María Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa, ha assenyalat que l’any 2025 marca un "punt d’inflexió" al mercat català, amb la primera caiguda significativa des de 2020 i un ajustament moderat després d’anys de pujades constants. Per als experts, aquesta tendència reflecteix una estabilitat més gran i pot afavorir la compravenda de pàrquings en municipis com Valls.