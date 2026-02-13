Laboral
Els treballadors afectats pel tancament de les plantes a Tarragona es reuneixen amb el Govern
El ministre d’Indústria d’Espanya, Jordi Hereu, visitarà Montblanc i es reunirà amb els treballadors afectats
Els treballadors afectats pel tancament de les plantes d’International Paper a Valls i Montblanc es reuniran aquest divendres amb el ministre d’Indústria d’Espanya, Jordi Hereu. L’objectiu de la trobada és establir una estratègia conjunta per evitar la clausura de les instal·lacions i garantir la continuïtat de l’activitat industrial a la zona.
El ministre aprofitarà la seva visita a Montblanc per mantenir una reunió amb els treballadors i els seus representants, acompanyats pels alcaldes de Valls i Montblanc. La reunió s’emmarca dins de les accions que la Generalitat ja ha iniciat per explorar totes les vies possibles que frenin el tancament, incloent l’adquisició de les plantes per part d’un tercer o la reindustrialització del teixit productiu de la regió.
Des de la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat, s’ha assenyalat que, si aquestes mesures no prosperen, es posarà en marxa un procés de recol·locació ràpid per minimitzar l’impacte sobre els treballadors i assegurar noves oportunitats laborals. Tant la Cambra de Comerç de Valls com el Consorci d’alcaldes de la Conca de Barberà han mostrat el seu suport, destacant la importància de mantenir l’activitat industrial per preservar la normalitat econòmica de les comarques.
Els treballadors, per la seva part, mantenen la pressió sobre l’empresa nord-americana i esperen que la reunió amb Jordi Hereu permeti avançar cap a solucions que garanteixin la continuïtat de les plantes i evitin la pèrdua de llocs de treball estables a la província. La cita d’aquest divendres es considera clau per definir els pròxims passos en un conflicte que afecta a més de 200 professionals.
