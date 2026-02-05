Laboral
Perillen 200 llocs de treball a Tarragona: una reconeguda empresa vol tancar dues plantes
L’entitat nord-americana planteja un ERO multitudinari i el tancament de dues plantes
L’empresa nord-americana International Paper anunciava aquest dimecres al matí la intenció de tancament de dues plantes d’empaquetament a Valls i Montblanc, juntament amb un ERO col·lectiu que suposa l’acomiadament d’aproximadament 200 treballadors.
L’avís arribava un dia després que l’Ajuntament de Montblanc aprovés una moció de suport als professionals afectats, que ja tenien coneixement de la possibilitat que es clausuressin les instal·lacions. Davant la situació els comitès d’empresa van sol·licitar la suspensió de «qualsevol decisió irrevocable» i «establir una moratòria» per evitar el tancament.
Entre les propostes també es demanava la intervenció dels consistoris i instar a la Generalitat i la Diputació de Tarragona en el procés. Els ajuntaments han criticat les afectacions que comportaria el tancament, entre les quals destaquen la «desestructuració» del teixit del territori. «El que seria millor és que hi hagués una empresa que comprés la planta per evitar que les famílies no perdin ingressos», afirmava la regidora d’Empresa i Ocupació de Valls, Rosa Rovira.
A Valls es veurien afectats 91 treballadors per la decisió de l’empresa, mentre que a Montblanc serien també gairebé un centenar. Una situació que l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, «va intentar impedir perquè no tirés endavant». Comissions Obreres (CCOO) era una de les primeres entitats a rebutjar l’ERO proposat per l’empresa, qualificant l’acció empresarial «d’estratègia d’especulació corporativa».
Segons International Paper, el tancament de les dues plantes forma part de la «reorganització estratègica» de l’empresa a Europa per «millorar la seva eficiència» i «respondre a les necessitats canviants dels clients». CCOO, però, criticava «l’arbitrarietat» de la decisió per la falta de «viabilitat econòmica real» per portar a terme el tancament.
En perill
Les plantes afectades són dues de les més antigues del teixit industrial del Camp de Tarragona. La sucursal ubicada a Valls, fins ara, donava continuïtat a l’empresa Cartonatges Trilla, activa des de fa 75 anys, i la planta del polígon de Montblanc superava la meitat de segle d’activitat continuada.
D’acord amb els consistoris, el tancament posa en perill la viabilitat del sistema empresarial de la demarcació i afectaria, a més dels treballadors, a desenes de proveïdors, serveis auxiliars i laborals de l’àmbit local. «La prioritat és aconseguir que l’empresa no tanqui», assegurava Rovira, fent esment de «possibles converses» previstes entre consistoris, institucions i empresa per revertir la situació.
El principal perjudici seria la «relocalització» proposada per l’empresa nord-americana dels treballadors en altres centres de Catalunya. Una solució que, segons la regidora, comportaria «molts problemes» amb les famílies. A finals del 2024, l’entitat ja havia experimentat dificultats a causa d’una nova política comercial que va provocar la pèrdua de 400 clients a les dues plantes.