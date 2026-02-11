SUCCESSOS
Els Bombers atenen 217 avisos pel vent, 50 a Tarragona i 3 a l'Ebre
El 112 ha rebut 99 trucades fins a les sis per les ventades, la majoria al Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental
Els Bombers han atès 217avisos entre la mitjanit i les nou del matí pel fort vent que afecta Catalunya. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Nord (102), seguida de la sud (52) i la de Tarragona (50). D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 99 trucades per 68 incidents fins a les sis del matí. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (40,40%), el Vallès Oriental (17,17%) i l'Occidental (14,14%). Per municipis, Barcelona ha rebut 36 trucades, Cabrera de Mar 7, Vilanova del Vallès 6 i Sabadell 4.
Durant la matinada, el vent ha bufat amb molta força a les comarques de Barcelona i Tarragona, amb ratxes que han superat el 80 km/h.
Per exemple, s'ha arribat als 101 km/h al Perelló, 80 km/h a Mont-roig del Camp, 75 km/h a Tarragona, segons el Meteocat. Protecció Civil té activada l'alerta del pla Ventcat.