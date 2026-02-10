Meteorologia
La borrasca Nils arriba a Tarragona: les comarques que es veuran més afectades pel temporal
El Meteocat ha activat l’alerta taronja i la groga a diverses comarques tarragonines per l’arribada de Nils
L’arribada de la borrasca Nils activarà aquest dimecres i dijous alertes meteorològiques a diverses comarques de Tarragona, amb especial incidència al litoral i el prelitoral. El Meteocat ha decretat l’avís taronja per fortes ratxes de vent al Baix Penedès, al Tarragonès, a l'Alt Camp i al Baix Camp, mentre que unes altres cinc comarques romandran en alerta groga davant d’un episodi d’inestabilitat marcat pel vent i el mal estat de la mar.
En concret, es troben en avís groc la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. Segons les previsions, les ratxes de vent podrien superar els 70 km/h i arribar puntualment valors propers o superiors als 90 km/h en zones exposades, especialment entre dimecres a la matinada i dijous al matí, el tram més complicat de l’episodi.
A més del vent, la borrasca Nils deixarà un notable temporal marítim al litoral tarragoní, amb fort onatge i condicions adverses per a la navegació i les activitats costaneres. Protecció Civil ha activat els protocols preventius i recomana extremar les precaucions, assegurar objectes en balcons i terrasses i evitar zones marítimes durant els moments de més intensitat del temporal.
L’episodi s’emmarca en una setmana de temps molt variable a Catalunya, amb canvis bruscos de temperatura i precipitacions intermitents. De fet, encara que les ratxes de vent disminuiran, l’Aemet espera que divendres es produeixin precipitacions i que la cota de neu es pugui situar entre els 1.300 i els 1.100 metres.