Laboral
En risc 200 llocs de treball a Tarragona: «volen fer-nos creure que, si la planta va malament, és culpa nostra»
L’anunci del tancament de les plantes es va comunicar mitjançant una carta i sense explicacions prèvies
L’Ajuntament de Valls reclamarà la intervenció de la Generalitat per frenar el tancament de dues plantes industrials a Valls i Montblanc, una decisió que posa en perill més de 200 llocs de treball directes i diversos centenars més de forma indirecta. El procés es va iniciar en un ple extraordinari celebrat davant de més d’un centenar de treballadors afectats per l’anunci de tancament comunicat el passat 4 de febrer mitjançant una carta i sense explicacions prèvies.
El consistori va aprovar una moció amb 20 vots a favor i una abstenció (Vox) per instar el Govern a intervenir i facilitar la recerca d’un nou inversor que garanteixi la continuïtat de l’activitat. «L’Ajuntament havia de donar una resposta immediata i clara», va assegurar l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, davant dels treballadors concentrats al saló de plens.
Tarragona
L’empresa municipal de Tarragona que contracta escortes per protegir els seus treballadors
John Bugarin
Entre les mesures acordades figura l’activació immediata d’una taula de mediació i reindustrialització, així com l’exigència de «la suspensió de qualsevol decisió irreversible» per establir una moratòria efectiva del procés de tancament. Els grups municipals van coincidir en assenyalar que la decisió és «injustificada» i van reclamar una resposta conjunta de les administracions per evitar un impacte econòmic i social al territori.
La pèrdua d’ocupació podria anar més enllà dels treballadors de les plantes. «Ens han dit que diverses empreses també haurien de tancar, no només la companyia afectada», va explicar el president del comitè d’empresa de Valls, Albert Queralt, qui va alertar de la gravetat de l’escenari: «Venen dies complicats».
Els treballadors van denunciar el desinterès de la direcció en explorar alternatives malgrat que, segons el comitè, existeixen empreses interessades en adquirir les instal·lacions. La planta de Valls ha acumulat pèrdues durant el darrer any, una situació que els empleats atribueixen a una mala gestió. «Volen fer-nos creure que si la planta va malament és culpa nostra, quan la realitat és que hi ha una mala gestió,» va lamentar el supervisor de Montblanc, Sori Anca.
La incertesa s’estén entre les plantilles, formades per professionals amb dècades d’experiència en ambdues instal·lacions. «International Paper no ha sabut gestionar l’empresa, abans donava beneficis d’entre 4 i 5 milions d’euros i ara té pèrdues», va assegurar el coordinador de manteniment de Valls, Alan Rinadias, qui va subratllar la preocupació existent a l’espera d’una possible intervenció de la Generalitat que permeti frenar el tancament o trobar un comprador.