L’empresa municipal de Tarragona que contracta escortes per protegir els seus treballadors
Els talls d’aigua per impagament i les connexions fraudulentes eleven la tensió amb els usuaris
La Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha tornat a contractar serveis d’escorta privada per protegir els seus treballadors davant de possibles agressions durant les actuacions que es realitzen a la via pública. Intervencions com els talls de subministrament per impagament o l’eliminació de connexions fraudulentes generen, en alguns casos, situacions de tensió amb els usuaris.
Segons fonts de l’empresa, es tracta d’un servei que ja s’havia prestat anteriorment, però la seva vigència havia finalitzat. Per aquesta raó, Ematsa ha obert una nova licitació que, a més de l’acompanyament al carrer, incorpora per primera vegada un servei de vigilància estàtica a les oficines d’atenció al públic situades a la Muntanyeta, al barri de Sant Pere i Sant Pau.
Des de la companyia asseguren que no s’han registrat agressions físiques, encara que sí que es produeixen episodis de risc de forma puntual. «Es considera necessari comptar amb aquests serveis com a mesura preventiva per vetllar i garantir la seguretat del personal», expliquen. La protecció s’ajusta a la normativa vigent i es presta amb l’autorització i coordinació del Departament d’Interior i els cossos de seguretat.
El contracte tindrà una durada de dos anys i compta amb un pressupost base de licitació de 56.573,79 euros, IVA inclòs. Les actuacions es duran a terme a partir de les vuit del matí, amb una previsió de cinc hores diàries. Dos escortes acompanyaran als treballadors en tasques com la suspensió del subministrament a persones no vulnerables per impagament, el tall de connexions fraudulentes, les reconnexions o les intervencions en zones amb risc d’agressió.
L’import del contracte també inclou el servei de vigilància a les oficines d’atenció al públic de Sant Pere i Sant Pau, on Ematsa ha detectat un augment de la conflictivitat després de les actuacions realitzades al carrer. L’experiència amb el contracte anterior ha demostrat que la presència d’escortes resulta eficaç per dissuadir i minimitzar els incidents.
Des de l’empresa municipal recorden que, en els casos de vulnerabilitat econòmica, hi ha mecanismes per garantir l’accés a l’aigua, en coordinació amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre ells, bonificacions a la tarifa i un Fons Social dotat amb 150.000 euros, ampliable en cas de necessitat, amb l’objectiu d’evitar situacions d’exclusió i reduir els conflictes.