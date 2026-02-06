Viral
Confirmat per la URV: les destinacions preferides dels veïns de Tarragona quan van de viatge
L’informe identifica quan, com i cap a on es desplacen els tarragonins en les seves escapades amb pernoctació
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha posat xifres i patrons als hàbits de viatge dels residents al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’informe, elaborat a partir de dades de telefonia mòbil, permet conèixer cap a on es desplacen els habitants d’aquestes comarques quan viatgen fora del seu municipi i quins territoris concentren la major part de les seves escapades.
La investigació ha estat desenvolupada per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV en col·laboració amb les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. L’anàlisi se centra en els desplaçaments amb pernoctació realitzats al llarg de 2024 i ofereix una radiografia detallada de la mobilitat turística interprovincial.
Una de les dades més rellevants és la intensitat més gran viatgera al Camp de Tarragona, on cada resident realitza de mitjana més de tres desplaçaments interprovincials a l’any. En canvi, a les Terres de l’Ebre la xifra és sensiblement inferior, amb una mitjana d’1,7 viatges per persona, el que reflecteix dinàmiques territorials i socials diferenciades.
L’informe també posa en relleu el fort atractiu que exerceix Barcelona. En el cas del Camp de Tarragona, gairebé dos de cada tres viatges fora de la demarcació es dirigeixen cap al nord, amb un pes molt destacat de l’àrea metropolitana barcelonina, que es consolida com a principal pol receptor d’escapades.
La tendència és diferent a les Terres de l’Ebre, on el 60 % dels desplaçaments interprovincials s’orienten cap al sud. Les comarques de Castelló i del conjunt del País Valencià concentren la major part d’aquests viatges, una preferència que l’estudi vincula a la proximitat geogràfica i a relacions socials i funcionals ja consolidades.
Més enllà dels grans fluxos, l’anàlisi subratlla el pes del turisme de proximitat. La majoria dels desplaçaments dels residents del Camp de Tarragona es produeixen dins de Catalunya, especialment cap a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida. Aquest comportament reforça el protagonisme de les escapades curtes, les segones residències i els viatges freqüents a destinacions properes.