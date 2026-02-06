Viral
El poble de Tarragona que aquest cap de setmana viurà la pluja de confeti més gran de Catalunya
Les carrosses, la música i la pluja de confeti marcaran una de les nits més festives de l’hivern
Salou ja ho té tot preparat per acollir una nova edició del Cós Blanc, un dels esdeveniments més espectaculars i multitudinaris de l’hivern a Catalunya. La cita, integrada a la Festa Major d’Hivern, se celebrarà aquest dissabte a partir de les 19.00 hores i tornarà a convertir els carrers del municipi en un autèntic mar de música, llum i confeti.
Aquesta festa, considerada la pluja de confeti més gran del país, reunirà milers de persones en una desfilada que s'iniciarà al passeig Jaume I i recorrerà algunes de les principals vies del centre, com els carrers del Mar, Major i Josep Carner, abans de tornar al punt d’inici. El circuit, que es realitzarà en format circular, permetrà gaudir de l’espectacle des de diferents punts del recorregut.
Reus
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
El Cós Blanc comptarà amb desenes de carrosses i comparses, acompanyades per un potent desplegament tècnic de so i il·luminació. Durant la desfilada es llançaran tones de confeti, mentre els grans èxits musicals del moment marcaran el ritme d’una celebració que cada any atreu tant veïns com visitants de tota la Costa Daurada i d’altres punts de Catalunya.
A més de l’ambient festiu, l’organització ha previst diversos reconeixements per a les millors propostes participants. Es premiaran la millor disfressa, la millor carrossa i la millor comparsa, i se sumarà un guardó especial a la carrossa més televisiva, coincidint amb la retransmissió en directe de l’esdeveniment a través de la televisió local.
Baix Camp
El poble de Tarragona que ha perdut un forn mític: famós per les seves coques de recapte
Daniel Cabezas Ramírez
L’edició d’enguany arriba marcada per un relleu destacat a la conducció de l’espectacle. Després de dècades sent la veu emblemàtica del Cós Blanc, Juanma Hidalgo deixa pas a dos nous presentadors, els tarragonins Roberto Vara i Laura Jarque. Des de l’Ajuntament de Salou subratllen que aquest canvi aposta per la renovació sense renunciar a l’essència d’una festa profundament arrelada.
Vara, mag i presentador amb àmplia experiència en gales i espectacles en directe, i Jarque, actriu i ballarina amb trajectòria en grans muntatges i accions de carrer, seran els encarregats de posar veu a una nit que promet. Salou es prepara així per viure, un any més, un dels caps de setmana més esperats del seu calendari festiu.