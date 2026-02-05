Viral
El poble de Tarragona que vibrarà amb curses de cavalls aquest cap de setmana
L'esdeveniment comptarà amb 19 cavalls pura sang que competiran en tres emocionants curses
Vila-seca viurà aquest diumenge la celebració del Cós de Sant Antoni, declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional. Després de l’ajornament del passat 18 de gener a causa de les intenses pluges que van deixar la pista en males condicions, la cita finalment se celebrarà aquest cap de semana al Parc de la Torre d’en Dolça a partir de les 12 del migdia, amb la participació de 19 cavalls pura sang anglesos.
La competició comptarà amb tres curses. La primera, el Premi Torre d’en Dolça, recorrerà 1.700 metres i reunirà a cinc participants. El seguirà el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, de 2.500 metres, amb set cavalls competint per la victòria. Per tancar la jornada, la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, també de 1.700 metres, comptarà amb uns altres set cavalls en acció.
Durant el segle XX, aquestes curses es van celebrar en diferents llocs del municipi, com l’entorn de l’estadi o l’actual urbanització del Castell, on l’última es va celebrar el 2000. Des del 2001, aquest esdeveniment es duu a terme al circuit hípic de la Torre d’en Dolça, que en aquesta edició celebra 25 anys com a seu del Cós de Sant Antoni.