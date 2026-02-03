Viral
Un macroparc de 2.000 m² arriba a Tarragona amb llits elàstics i tobogans gegants
El macroparc se situarà juntament amb grans cadenes com Carrefour, Bauhaus, Jysk, Kiwoko, Norauto o Action
Tarragona comptarà amb un enorme parc d'entreteniment indoor pensat per a famílies, però també per als més petits. L’àrea comercial de Les Gavarres incorporarà un macroespai d’entreteniment amb llits elàstics, tobogans i jocs de gran altura.
El projecte ocuparà més de 2.000 metres quadrats i arribarà a prop dels 10 metres d’altura. La instal·lació estarà gestionada per Pokiddo, empresa especialitzada en parcs interiors, i l’operació s’ha tancat mitjançant un acord promogut per AdS Retail Real Estate, responsable de la comercialització de Les Gavarres.
Reus
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
El macroparc se situarà juntament amb grans cadenes ja consolidades, com Carrefour, Bauhaus, Jysk, Kiwoko, Norauto o Action, zones que concentren bona part del flux de visitants del recinte. La incorporació del parc se suma a altres recents i futures obertures, com les sales de cine Ocine o el pròxim gimnàs Vivagym.