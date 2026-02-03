Diari Més

Un macroparc de 2.000 m² arriba a Tarragona amb llits elàstics i tobogans gegants

El macroparc se situarà juntament amb grans cadenes com Carrefour, Bauhaus, Jysk, Kiwoko, Norauto o Action

Imatge d’arxiu d’un dels parcs de Pokiddo a Madrid.

Imatge d’arxiu d’un dels parcs de Pokiddo a Madrid.Pokiddo

Tarragona comptarà amb un enorme parc d'entreteniment indoor pensat per a famílies, però també per als més petits. L’àrea comercial de Les Gavarres incorporarà un macroespai d’entreteniment amb llits elàstics, tobogans i jocs de gran altura.

El projecte ocuparà més de 2.000 metres quadrats i arribarà a prop dels 10 metres d’altura. La instal·lació estarà gestionada per Pokiddo, empresa especialitzada en parcs interiors, i l’operació s’ha tancat mitjançant un acord promogut per AdS Retail Real Estate, responsable de la comercialització de Les Gavarres.

El macroparc se situarà juntament amb grans cadenes ja consolidades, com Carrefour, Bauhaus, Jysk, Kiwoko, Norauto o Action, zones que concentren bona part del flux de visitants del recinte. La incorporació del parc se suma a altres recents i futures obertures, com les sales de cine Ocine o el pròxim gimnàs Vivagym.

