Meteorologia
La borrasca Joseph irromp a Tarragona amb pluja i vent... i la neu apunta a cotes baixes
L’Aemet situa la cota de neu entre els 700 i els 800 metres durant aquesta matinada
La borrasca Joseph ja es deixa notar a Tarragona i marcarà el temps durant bona part de la setmana. Aquest dimarts a la tarda s’espera un episodi de pluges generalitzades, amb un 100% de probabilitat de precipitacions, que podrien anar acompanyades de tempestes, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). El mal temps arriba quan el territori encara arrossega els efectes dels darrers temporals.
Un dels principals focus d’atenció es troba en el temporal marítim. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’avís groc per fenòmens costaners al litoral tarragoní, amb onades que podrien superar puntualment els 2,5 metres, especialment entre la tarda d’aquest dimarts i dimecres a la matinada. A aquest escenari se suma el vent de mestral, que podria bufar amb força al sud de la província.
Les pluges, encara que no s’esperen especialment intenses, seran persistents durant la jornada del dimarts i part del dimecres. Per a demà, la probabilitat de precipitació es manté elevada, al voltant del 80%, mentre que dijous encara arribarà al 65%, abans d’anar perdent força a mesura que avanci la setmana.
L’altre gran protagonista serà el descens de les temperatures. A partir d’aquest dimecres, els termòmetres cauran de forma puntual, amb màximes que rondaran els 8 graus i mínimes que podrien baixar considerablement en alguns punts de l’interior. A més, aquest refredament reobre la porta a un fenomen molt esperat, la neu.
Segons les previsions, la cota de neu podria situar-se entre els 700 i els 800 metres durant la matinada de dimecres, el que deixa oberta la possibilitat de nevades en zones de muntanya de la província. L’episodi hivernal s’allargarà almenys fins dijous, mentre que de cara al cap de setmana s’espera una estabilització del temps, amb menys nuvolositat i, en principi, sense pluges.