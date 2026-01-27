INFRAESTRUCTURES
Adif eleva a 29 les actuacions «d'urgència» que està fent a la xarxa ferroviaria, algunes a Tarragona
El gestor preveu acabar aquesta setmana les inspeccions per poder restablir totes les línies de Rodalies
Adif preveu acabar «al llarg d'aquesta setmana» totes les inspeccions a la xarxa ferroviària amb l'objectiu que totes les línies puguin quedar «desbloquejades» i la situació actual quedi resolta. Així ho ha afirmat en roda de premsa el director de construcció d’obres d’Adif, Ángel Contreras, que no ha volgut precisar quines línies podrien posar-se en marxa senceres primer. Adif ha elevat de 23 a 29 les actuacions «d'urgència» que està fent a la xarxa, amb una 50 d'equips i uns 150 tècnics desplaçats.
El president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, ha explicat que la caiguda del sistema de dilluns es va deure a un «error» de l'empresa de programari, i no a cap «sabotatge» i dit que han iniciat els tràmits jurídics per reclamar responsabilitats.
«Les inspeccions van molt bé, van molt avançades i creiem que al llarg d'aquesta setmana, totes les línies podrien estar pràcticament desbloquejades», ha explicat Contreras, que ha defensat que el pla d’inspeccions pactat amb els maquinistes inclou fins a una setantena de revisions a fer, de les quals una trentena son d’urgència. Així mateix, ha remarcat que és un «pla obert» i que es poden incorporar més inspeccions.
Incidència al CTC
Pel que fa a la caiguda del Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de Rodalies de dilluns, el president d’Adif ha culpat a una fallada del subministrador del software. En concret, es tracta d’un programari que van instal·lar fa tres mesos i que utilitzen durant les nits per poder implementar un nou sistema de senyalització a l'R1, on circularan els trens nous.
«En conclusió, no hi ha hagut sabotatge, no hi ha hagut ciberatac, ha estat un error de programari, un error de programari motivat per l'empresa tecnologia que estava desenvolupant i implantant el nou sistema de gestió ferroviària», ha dit.
Preguntat per si demanaran responsabilitats a Simens, que és la companyia tecnològica encarregada del programari, ha detallat que ja ha donat «ordre als serveis jurídics d'Adif perquè recullin l'expedient complet i apliquin la reglamentació» competent.