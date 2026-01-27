MOBILITAT
Els talls a Rodalies es mantindran fins divendres i per dilluns es preveu «normalitat»
Paneque assegura que durant el cap de setmana s’aniran recuperant ja alguns trams
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que el calendari amb el que treballa l’executiu per a solucionar el caos d’aquests darrers dies a Rodalies contempla que dilluns vinent ja hi hagi «normalitat» al servei, tal i com funcionava «abans de la crisi».
En roda de premsa, la consellera ha avançat que es preveu mantenir els talls i els «efectius» substitutius «fins divendres, amb el mateix sistema que ara mateix», i que «el cap de setmana es podran anar reprenent els trams» tallats.
A més, el Govern compta que ja «dilluns es desenvolupi el servei sense plans alternatius en els punts que s’estan analitzant i per tant arribi la «normalitat» als trens de Rodalies.
Amb aquest calendari sobre la taula, el Govern creu que els usuaris podran tornar a la situació prèvia a la crisi de Rodalies de la darrera setmana, tot i mantenir les restriccions per les obres a l’R3 i alguns punts que afecten als treballs per l’accident de Gelida.
Malgrat la situació, la consellera continua sent optimista en parlar de la possibilitat de posar el servei de Rodalies a punt. Quan va assumir el càrrec, de fet, va parlar d’un termini de dos anys per a tenir la xarxa amb una certa operativa millorada per les obres que estaven en marxa i que començarien. Aquest dimarts, Paneque no s’ha aventurat a repetir el termini concret però tampoc ha volgut contradir-s’hi. «Ens vam marcar dos anys per a estabilitzar el sistema i que Rodalies operés amb normalitat. El Govern està determinat a que Rodalies sigui un servei digne el més aviat possible», s’ha limitat a dir.
Al marge de la manifestació
D’altra banda, preguntada per si el Govern donaria suport a les mobilitzacions convocades per les plataformes d’usuaris de trens per al 7 de febrer, Paneque ha volgut desvincular l’executiu de la cita però sense rebutjar els seus arguments. Després d’explicar que han estat «reunits diàriament amb les plataformes» durant aquesta crisi, la consellera ha considerat que «el Govern el que ha de fer és governar i gestionar, respectant absolutament les manifestacions; però el Govern no ha de participar de manifestacions sinó treballar».
Per últim, ha volgut garantir que qualsevol decisió presa aquests dies i tots els operatius portats a terme han estat posats en coneixement del president, Salvador Illa, que segueix ingressat a la Vall d’Hebron. «El president està amb ganes i està en tot moment informat dels aspectes més rellevants», ha dit.