Laboral
PortAventura busca treballadors per a la nova temporada: vacants en parcs, hotels i restaurants
El resort obre el seu procés de selecció per a aquesta temporada 2026 amb ofertes en restauració, parcs i hotels
PortAventura World ha posat en marxa el seu procés de selecció de personal per a la temporada 2026 amb noves ofertes d’ocupació. El resort busca incorporar professionals per a les seves àrees de restauració, parcs i hotels, amb vacants dirigides tant a perfils amb experiència en hostaleria com a persones interessades en treballar de cara al públic en un entorn turístic i de lleure.
Una part destacada de la convocatòria se centra en l’àrea de restauració, amb ofertes de feina tant en sala com en cuina. En aquest àmbit es busquen caps i segons de cuina, així com cuiners, responsables de la planificació de la producció, la gestió d’equips, el control d’inventaris i el compliment del sistema APPCC.
Camp de Tarragona
La revolució de PortAventura a la Polynesia: ponts penjants i reptes per explorar la jungla
Daniel Cabezas Ramírez
En sala, les vacants inclouen encarregats de servei, especialistes i operadors de servei a taula, amb funcions d’organització del servei, atenció al client i supervisió de l’operativa diària. Per a aquestes ofertes, la companyia requereix una experiència mínima de dos anys en hostaleria, formació professional en la branca corresponent, coneixements d’APPCC i maneig bàsic d’eines informàtiques.
El domini de l’anglès és valorable, especialment a les ofertes d’atenció al client, així com l’experiència en gestió d’equips. A canvi, PortAventura World ofereix contractes fixos discontinus, formació contínua, possibilitats de desenvolupament professional i beneficis per a empleats dins d’una empresa líder del sector turístic.
A més, el resort ha llançat una convocatòria específica amb 50 vacants per a assistents de parcs i hotels. Aquestes ofertes estan orientades a perfils dinàmics i amb actitud positiva, i poden desenvolupar-se en àrees com atraccions, admissions, pàrquing, botigues, jocs, restauració, espectacles o cuina, sempre amb el focus posat en la seguretat i l’experiència del visitant.
Camp de Tarragona
PortAventura tindrà una nova zona aquàtica de 6.000 m² amb una piscina única al món
Daniel Cabezas Ramírez
Els requisits per a aquests perfils inclouen domini de l’espanyol, disponibilitat immediata, formació mitjana o superior i orientació al client, sent els idiomes addicionals un valor afegit. Les condicions contemplen contractes fixos discontinus o eventuals, jornades compatibles amb estudis o altres necessitats, un entorn de treball dinàmic i oportunitats de creixement intern.
Les persones interessades en optar a una d'aquestes ofertes poden inscriure’s a través del web oficial de PortAventura World, accedint a l’apartat “Treballa amb nosaltres”, on és possible consultar les ofertes actives o enviar el currículum directament. Aquesta campanya de contractació s’emmarca en un període de canvis al resort, que prepara noves experiències per a la nova temporada i emprèn importants treballs de manteniment i renovació, com les modificacions al Dragon Khan, que podrien afectar la seva operativitat a l’inici de la temporada.