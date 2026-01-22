OCI
PortAventura tindrà una nova zona aquàtica de 6.000 m² amb una piscina única al món
La nova àrea obrirà aquest estiu i comptarà amb una piscina d’aventures i amb un nou restaurant temàtic
PortAventura World continua reforçant la seva aposta per l'entreteniment familiar amb l’anunci de Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nova àrea aquàtica de 6.000 metres quadrats que s’incorporarà a Caribe Aquatic Park a partir d’aquest estiu. La nova zona promet convertir-se en un dels grans reclams del resort gràcies a una combinació de tematització immersiva i atraccions inèdites al panorama europeu.
Ambientada en una badia pirata emergida després de segles sota el mar, Coral Bay oferirà una experiència pensada per a totes les edats. La seva gran estrella serà una water coàster familiar única a Europa, una piscina d’aventures amb una pista d’obstacles aquàtica única al món, que ha estat dissenyada per gaudir-se en grup.
El nou espai inclourà també nous tobogans i un punt de restauració integrat a la tematització. Amb aquesta ampliació, Caribe Aquatic Park reforça el seu posicionament com un dels parcs aquàtics familiars de referència a Europa.
Des de la direcció del resort subratllen que la proposta respon a l’escolta activa dels visitants i a la voluntat de continuar evolucionant l’oferta. “Treballem per oferir experiències cada vegada més memorables i diferencials”, ha assenyalat el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, durant la presentació de les novetats a Fitur.
Coral Bay no arribarà sola. Aquest estiu, PortAventura World estrenarà també Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nova experiència d’exploració a la zona de Polynesia de PortAventura Park que aposta per l’aventura en plena naturalesa i que completarà una de les renovacions recents més importants del resort.