La revolució de PortAventura a la Polynesia: ponts penjants i reptes per explorar la jungla
Makamanu Jungle obrirà aquest estiu i proposa una aventura familiar entre senders, passarel·les i ponts
PortAventura World prepara una profunda renovació de la zona de la Polynesia amb l’arribada de Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nova experiència d’exploració a l’aire lliure que obrirà les seves portes aquest estiu. La proposta convida els visitants a viure el parc des de dins, recorrent senders, passarel·les i ponts penjants integrats a l’entorn natural.
Pensada per a un públic familiar, Makamanu Jungle proposa un recorregut immersiu a través de la jungla, amb diferents reptes que desperten l’esperit aventurer tant de nens com d’adults. Lluny de ser una atracció tradicional, es tracta d’una experiència activa que posa el focus en l’exploració, el descobriment i la connexió amb la naturalesa.
El nou espai recupera l’essència original de l’enclavament on durant anys es va celebrar l’emblemàtic espectacle Aves del Paraíso, desaparegut el 2024, i el reinterpreta des d’una mirada més participativa. El nom Makamanu, inspirat en la mitologia polinèsia i associat a la “mirada de l’au”, reforça el caràcter simbòlic i salvatge del recorregut.
Des de PortAventura World destaquen que aquesta incorporació forma part d’una estratègia més àmplia per diversificar l’oferta i continuar sorprenent el visitant. “Volem continuar creant vivències úniques per a tots els públics”, ha afirmat el director general del resort, Fernando Aldecoa, durant la presentació oficial de les novetats.
Makamanu Jungle serà una de les dues grans obertures de l’estiu de 2026. L’altra serà Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nova zona aquàtica de 6.000 m² al Caribe Aquatic Park que inclourà una water coàster familiar única a Europa i una piscina d’obstacles inèdita a escala mundial, consolidant una temporada clau per al futur del complex.