Transport
Tarragona, sense trens: l’accident mortal de Gelida paralitza Rodalies a tot Catalunya
El xoc d’un tren contra un mur a Gelida deixa un mort i 37 ferits i paralitza tota la xarxa de Rodalies
Tarragona i el conjunt de Catalunya s’han quedat aquest dimecres sense servei de Rodalies després del greu accident ferroviari ocorregut dimarts a la nit a Gelida (Alt Penedès), on un tren de la línia R4 ha xocat contra un mur de contenció caigut sobre la via. El sinistre ha provocat la mort d’una persona i ha deixat 37 ferits, cinc d’ells greus, i ha portat a Adif a suspendre completament la circulació ferroviària fins verificar la seguretat de tota la xarxa després del temporal.
L’accident s’ha produït a les 21.02 hores en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, quan un comboi que cobria el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i Manresa ha impactat frontalment contra el mur, presumptament desprès a causa de les intenses pluges.
Com a conseqüència del xoc, el primer vagó ha quedat greument deformat i el tren ha descarrilat parcialment. Renfe ha informat inicialment que la víctima mortal podria ser el maquinista, encara que posteriorment ha precisat que es tracta d’una persona que viatjava a la cabina, a l’espera de confirmació oficial.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat 37 ambulàncies i els Bombers de la Generalitat han desplegat 38 dotacions amb uns 70 efectius, a més d’un equip conjunt d’ambdós cossos. Els Mossos d’Esquadra han activat una quinzena de patrulles i el 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat mentre els equips de rescat han apuntalat el mur i el comboi, han evacuat els ferits i han excarcerat una persona atrapada a l’interior del tren.
Baix Penedès
El carrer de Catalunya on creuar la vorera et porta de Tarragona a Barcelona
Daniel Cabezas Ramírez
Segons el balanç facilitat per la consellera d’Interior, Núria Parlon, cinc ferits greus han estat traslladats als hospitals de Bellvitge, Vall d’Hebron, Mútua de Terrassa i Moisès Broggi, mentre que sis persones han resultat menys greus i 26 han patit ferides lleus. La majoria dels afectats viatjaven al primer vagó.
La jutgessa de guàrdia de Vilafranca del Penedès s’ha desplaçat al lloc del sinistre per procedir a l’aixecament del cadàver, mentre que els Mossos han activat la unitat de drons per documentar l’escena i preservar la zona de cara a la investigació judicial.
Baix Camp
El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
Arran de l’accident de Gelida i d’un altre descarrilament sense ferits ocorregut hores abans a la línia RG1, entre Blanes i Maçanet, Adif ha decidit suspendre tot el servei de Rodalies a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat de matinada que no circularà cap tren fins que es comprovi la seguretat de la infraestructura ferroviària, un procés que inclou “marxes blanques”, proves amb trens sense passatgers per detectar possibles danys després del temporal Harry.
Renfe ha recomanat als usuaris l’ús de mitjans de transport alternatius, encara que molts viatgers s’han trobat amb la suspensió del servei en arribar a les seves estacions. Des de Territori s’aconsella recórrer a FGC, metro o autobusos interurbans quan sigui possible, així com evitar desplaçaments.