Transport
Adif torna a reduir la velocitat de l'AVE que passa per Tarragona després de l’avís d’un maquinista
Hores després d’haver aixecat les restriccions, un maquinista ha alertat del mal estat de la via
Només unes hores després de recuperar gairebé tota la velocitat màxima de l'AVE entre Barcelona i Madrid, Adif ha tornat a imposar una limitació en un tram de la línia d’alta velocitat. La velocitat es redueix a 160 km/h en el sector comprès entre Madrid i Saragossa, entre els punts quilomètrics 100 i 178, després de l’alerta d’un maquinista que ha informat del mal estat de la via. La mesura s’ha aplicat seguint els protocols de seguretat del gestor ferroviari.
Aquesta nova limitació arriba després que aquesta mateixa matinada Adif aixequés les restriccions en gairebé tot el tram Madrid-Calatayud, mantenint únicament quatre punts concrets amb una velocitat màxima de 230 km/h. Segons la companyia, aquests punts podrien recuperar els 300 km/h durant la pròxima nit de manteniment si es comprova que la infraestructura està en condicions.
El tram afectat forma part de la línia d’alta velocitat que passa per Tarragona, un dels principals eixos ferroviaris de Catalunya, connectant la ciutat amb Madrid i Barcelona. Encara que la limitació no afecta directament Tarragona, els trens que creuen la província hauran de reduir temporalment la seva velocitat en passar pel sector afectat, fet que podria provocar retards.
La decisió d’Adif es produeix en un context de màxima vigilància després dels recents accidents ferroviaris, el mortal accident de Rodalies a Gelida (Catalunya) amb un mort i 37 ferits, i el greu descarrilament a Adamuz (Còrdova), que ha deixat, de moment, 42 víctimes mortals. Aquestes incidències han reforçat els protocols de revisió d’infraestructura i seguretat a tota la xarxa.