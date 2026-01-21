ACCIDENT GELIDA
Puente diu que el mur va caure parcialment sobre la cabina del tren a Gelida
El ministre explica que un altre mur ha caigut a Pineda de Mar a l’R1 sense causar ferits i augura que no hi haurà trens avui
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha explicat aquest dimecres que el mur de contenció va caure parcialment sobre la cabina del tren a Gelida i ha augurat que no hi haurà servei avui. En preguntar-li per una possible aturada del servei durant els propers dies, el ministre ha respost en declaracions a TVE: «En principi al llarg del dia d’avui amb total seguretat».
Puente ha remarcat que la possibilitat del maquinista d’evitar l’accident va ser «nul», i ha constatat que és una desgràcia «que té a veure amb les condicions meteorològiques». Sí que ha afegit que dintre de la desgràcia, per sort en aquell tram hi ha una limitació de velocitat de 60 km/h en lloc de 140 a causa d’unes obres.
Segons Puente, el comboi de Rodalies no va xocar contra la paret ni contra les restes a la via, sinó que «el mur va caure parcialment sobre la cabina» en el moment en què passava el tren.
«Estem parlant d’un mur de contenció que conté un talús de terra que es va saturar d’aigua i que ha incrementat el pes fins que ha tirat el mur», i tot «amb la desgràcia que ho ha fet quan passava el tren».
Per això, segons el ministre, no hi va haver cap errada en els sistemes de seguretat i de detecció d’objectes a la via. «La capacitat del sistema d’anticipar-se a això és nul·la».
«Estem parlant d’una desgràcia que té a veure amb les condicions meteorològiques que en aquest moment travessa Catalunya», ha afirmat.
En aquest sentit, ha recordat que en el moment de l’impacte hi havia una limitació de velocitat de màxim 60 km/h en aquell tram per obres, quan normalment els trens hi poden passar a 140 km/h.
«Si la velocitat no hagués estat de 60 km/h hi hauria pogut haver una desgràcia més gran, perquè el cop s’hauria transmès a la resta del vehicle i hauria produït moltes víctimes», ha dit.
El ministre també ha fet referència al descarrilament de Maçanet. En aquest cas, ha afirmat, va ser una roca de grans dimensions que va caure sobre la via quan passava l’altre tren.
Aquest accident, ha afegit, «també té a veure amb les fortes pluges» que hi havia a Girona.
24 hores després, Adif està fent una exploració de les vies i també treballa en l’entorn. De fet, segons el ministre, «la situació és tan terrible que avui s’ha enfonsat un altre mur a Pineda de Mar sense conseqüències».
Ara, ha afegit el ministre, s’està fent «una revisió de tots els punts crítics perquè quan es posi en marxa la infraestructura la seguretat estigui garantida».