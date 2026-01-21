MOBILITAT
El testimoni d'un usuari de Rodalies de Tarragona: «Aquí plou i tot s'esfondra»
La majoria de viatgers s'han concentrat a primera hora a l'estació de trens i l'afluència ha anat disminuint a poc a poc
Diversos usuaris que no s'havien assabentat de les interrupció del servei ferroviari de Renfe a Catalunya s'han presentat aquest dimecres al matí a l'estació de trens de Tarragona. La majoria s'han concentrat a primera hora del matí i a poc a poc l'afluència ha anat disminuint. Jordi Solé havia d'anar a Tarragona a treballar i pensava que només s'havien cancel·lat els Rodalies, però no els regionals. «He mirat l'aplicació d'ADIF i no posava res, que els trens estaven circulant», ha explicat a l'ACN.
L'endemà de l'accident a l'R4 a Gelida que ha fet una víctima mortal i diversos ferits, el viatger ha lamentat que «plogui i tot s'esfondri». «La falta d'inversions en infraestructures de les últimes dècades té conseqüències», ha continuat.
Els usuaris de Rodalies i dels trens regionals s'han trobat aquest dimecres al matí que l'estació de Tarragona estava tancada. Personal de seguretat i informadors de Renfe situats a les portes de les instal·lacions explicaven als viatgers que el servei es trobava suspès a causa del temporal dels últims dies.
Un dels afectats, Jordi Solé, comenta que havia mirat l'aplicació d'ADIF i posava que els trens estaven «circulant», i que havia intuït que la cancel·lació només afectava a Rodalies i no al servei de regionals. Ha lamentat que no hi hagués un «comunicat» a la pàgina web i ha demanat «més informació» per part de la companyia i no només a través dels mitjans de comunicació.
Ainhoa Poyatos s'ha trobat amb la mateixa situació. Ella i una amiga anaven a Barcelona a passar el dia i a comprar. «Sabíem que havia passat l'accident, però no que tot estava paralitzat», ha explicat a l'ACN.
Els dos viatgers comenten resignats que la xarxa ferroviària té incidències cada dia. «No és sol d'avui, és des de fa bastant (temps). (Els trens) van fatal», diu Poyatos. Solé, indignat, assenyala que ahir van «ploure quatre gotes» i lamenta que amb el temporal «tot s'esfondri». «Tot està penjant d'un fil», descriu. «La falta d'inversions en infraestructures durant dècades té conseqüències», ha reblat. «Si hem de descarbonitzar el transport per fer front al canvi climàtic i el transport públic és un desastre, un caos, què estem fent?», es pregunta.