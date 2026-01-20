Meteorologia
Continuarà plovent a Tarragona en els pròxims dies?
El Meteocat manté activa l’alerta groga per acumulació de pluja a diverses comarques de Tarragona
La borrasca Harry segueix deixant un episodi de pluges persistents a la província de Tarragona, amb acumulats molt destacats des de divendres passat i una previsió que preveu que el temps inestable s'allargui durant bona part de la setmana.
Segons l’Aemet, aquest dimarts a la tarda hi continua havent un 100% de probabilitat de precipitació, un escenari que es repetirà dimecres entre les 18 i les 24 hores, també amb probabilitat màxima de pluja. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat per a aquest dimarts a la tarda l’alerta groga per risc moderat d’acumulació de pluja.
Camp de Tarragona
Els pantans de Tarragona fan un salt amb la borrasca Harry: dades en temps real
Daniel Cabezas Ramírez
L’avís adverteix que es poden superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en diversos punts del territori. A la província de Tarragona, les comarques afectades per aquest avís són el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on es recomana extremar la precaució davant de possibles acumulacions d’aigua i crescudes puntuals.
Els registres del Meteocat confirmen la magnitud de l’episodi a les comarques tarragonines. Entre divendres i dilluns a la nit, algunes estacions han superat àmpliament els 100 litres per metre quadrat. Destaquen Montbrió del Camp, amb 138 mm, Riudecols, amb 126,3 mm, Prades, on s’han acumulat 107 mm, i Constantí, que ha arribat als 105 mm.
A la ciutat de Tarragona, l’estació del Complex Educatiu ha registrat 98,3 mm. D’altra banda, a Vinyols i els Arcs – Cambrils s’han recollit 92,9 mm, mentre que a Mont-roig del Camp s’han arribat als 94 mm i a Riudecanyes, 93,4 mm. A l’interior, el Priorat ha tornat a situar-se entre les zones més afectades, amb 116,9 mm al pantà de Siurana, 91,5 mm a Ulldemolins i 83,9 mm a Falset.
De cara als propers dies, la inestabilitat no desapareixerà del tot. Per a dijous al matí, l’Aemet manté un 70% de probabilitat de pluja, que baixarà lleugerament divendres, amb un 60%, també en la primera meitat del dia. Dissabte s’espera una treva parcial, tot i que encara hi ha un 45% de probabilitats, mentre que diumenge el risc tornarà a augmentar fins el 60%.
Per aquesta raó, els serveis meteorològics recomanen seguir amb atenció l’evolució de l’episodi. Encara que no s’esperen fenòmens extrems generalitzats, la persistència de la pluja associada a la borrasca Harry manté el risc d’acumulacions importants i episodis de possibles desbordaments en rieres i barrancs de la província de Tarragona.