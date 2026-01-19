Naturalesa
Els pantans de Tarragona fan un salt amb la borrasca Harry: dades en temps real
La borrasca Harry ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts de la demarcació
El pas de la borrasca Harry per la demarcació de Tarragona, amb diversos dies consecutius de pluges abundants, ha tingut un impacte directe en l’estat dels pantans, que han registrat un augment notable de les seves reserves. Els principals embassaments de la província mostren ara una millora clara, encara que amb diferències importants entre conques.
Les precipitacions acumulades des de divendres, que en alguns punts del Camp de Tarragona han superat els 100 litres per metre quadrat, han accelerat una recuperació que a principis de mes avançava de forma molt més lenta. Per exemple, sense anar més lluny, al pantà de Siurana s’han registrat 113,5 litres per metre quadrat i a Riudecanyes han caigut més de 85 mm.
L’estat dels pantans de Tarragona
El pantà de Riudecanyes és el que reflecteix amb més claredat l’efecte de l’episodi de pluges. Si el passat 8 de gener se situava al 52,5% de la seva capacitat, ara ha fet un salt fins al 70,4%, amb 3,744 hectòmetres cúbics d’aigua. Així doncs, en poc més d’una setmana, l’embassament ha guanyat gairebé 18 punts percentuals.
També és molt significativa l’evolució del pantà de Siurana. Després de mesos en valors molt baixos i una millora discreta a principis de gener, l’embassament ha passat del 17,9% al 28,8% de la seva capacitat actual, amb 3,458 hectòmetres cúbics. Encara que segueix lluny de nivells òptims, l’increment és rellevant i confirma l’impacte de les pluges al Priorat.
La situació del pantà del Gaià, en canvi, continua sent la més delicada. Malgrat la pluja acumulada, l’embassament amb prou feines arriba a l’1,4% de la seva capacitat, amb 0,826 hectòmetres cúbics d’aigua. Encara que el volum ha augmentat lleugerament respecte a principis de mes, el pantà segueix pràcticament en mínims, el que evidencia que la recuperació no és homogènia a tota la demarcació.
L’efecte de la borrasca Harry i seguiment en directe
L’augment de les reserves coincideix amb un episodi de pluja persistent i intens, que ha activat avisos meteorològics durant el cap de setmana i que encara podria deixar més precipitacions en les pròximes hores. La continuïtat del temporal ha afavorit l’entrada sostinguda d’aigua als embassaments, especialment a les conques del Baix Camp i el Priorat.
L’estat dels pantans pot consultar-se en temps real, amb dades actualitzades de percentatge i volum d’aigua, el que permet comprovar l’evolució dels embassaments pràcticament hora a hora a mesura que avancen els episodis de pluja.
Després de mesos marcats per la sequera, el pas de la borrasca Harry suposa un alleujament temporal per a alguns pantans de Tarragona, encara que la situació continua sense ser la ideal i obliga a mantenir la prudència de cara a les properes setmanes.