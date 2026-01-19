Meteorologia
Els pobles de Tarragona que ja superen els 75 litres per la borrasca Harry... i encara no ha acabat
La borrasca Harry ha deixat acumulacions de pluja excepcionals a la demarcació de Tarragona
La borrasca Harry ha deixat acumulacions de pluja excepcionals a la demarcació de Tarragona des de divendres i durant tot el cap de setmana, amb diversos municipis que superen els 100 litres per metre quadrat i alguns que superen els 120 mm, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Els registres més elevats s’han concentrat al Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i el Tarragonès, comarques que han estat sota avisos per intensitat i acumulació de pluja. El valor més alt s’ha mesurat a Montbrió del Camp, on han caigut 127 litres, seguit del pantà de Siurana, amb 113,5 mm, i Constantí, amb 104,3 mm.
Pobles amb més pluja acumulada per la borrasca Harry
- Montbrió del Camp (Baix Camp): 127 mm
- Pantà de Siurana (Priorat): 113,5 mm
- Constantí (Tarragonès): 104,3 mm
- Prades (Baix Camp): 99,6 mm
- La Selva del Camp (Baix Camp): 98,3 mm
- Blancafort (Conca de Barberà): 91,1 mm
- Tarragona – Complex Educatiu (Tarragonès): 85,2 mm
- L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà): 85,2 mm
- Riudecanyes (Baix Camp): 84,8 mm
- Ulldemolins (Priorat): 84,5 mm
- Mont-roig del Camp (Baix Camp): 81,5 mm
- Reus – Centre de Lectura (Baix Camp): 78,8 mm
- Vinyols i els Arcs – Cambrils (Baix Camp): 78,2 mm
En diversos punts, a més, s’han registrat episodis de pluja molt intensa, amb més de 20 litres en només 30 minuts, el que ha provocat acumulacions ràpides d’aigua, petits desbordaments i problemes puntuals a la xarxa viària.
Incidències i alertes activades
El temporal ha generat avisos als serveis d’emergència amb actuacions per acumulacions d’aigua, despreniments o caiguda d’arbres. Protecció Civil ha mantingut actiu el pla Inuncat, i ha demanat d’extremar la precaució a prop de rius, rieres i zones inundables, ja que la pluja acumulada està incrementant els cabals.
L’episodi de pluja a Tarragona s’emmarca en un temporal més ampli que ha afectat bona part de Catalunya, amb nevades abundants al Pirineu i un fort temporal marítim, encara que al sud del país ha estat una de les zones on la pluja ha tingut un impacte més persistent.
Encara s’esperen més pluges
Segons la previsió meteorològica, la inestabilitat continuarà en les pròximes hores, amb possibilitat de nous xàfecs localment intensos al litoral i prelitoral de Tarragona. Protecció Civil insisteix en la prudència en els desplaçaments i en evitar creuar rieres o zones negades, especialment després de diversos dies consecutius de pluja.
La borrasca Harry, que ja ha deixat registres molt per sobre de la mitjana de gener en nombrosos municipis tarragonins, podria continuar sumant litres abans de donar definitivament per tancat l’episodi.