POLICIAL
Dinou detinguts al Camp de Tarragona durant la nit de Cap d'Any
Els Mossos d'Esquadra han fet quatre dispositius importants on s'han denunciat 13 conductors per conduir beguts o sota els efectes de les drogues
El balanç de la nit de Cap d'Any deixa 117 detinguts, d'aquests 19 s'han fet al Camp de Tarragona. Dels 19 arrestats, 7 ho han estat per delictes contra el patrimoni, 1 detinguts per lesions, 4 per violència de gènere o domèstica i 7 per altres fets.
Pel que fa al trànsit els Mossos d'Esquadra han fet quatre dispositius importants en els quals s'han fet 116 proves d'alcoholèmia, 3 proves de drogues. El resultat final ha estat 9 conductors denunciats administrativament per conduir beguts, un per fer-ho sota efecte drogues i tres denunciats penalment per alcoholèmia.
Pel que fa al trànsit, la millor notícia ha estat que a la demarcació de Tarragona no s'ha produït cap víctima ni lleu ni greu ni mortal en accidents a les carreteres tarragonines.
El dispositiu especial dels Mossos d'Esquadra ha comptat amb prop de 1.800 agents activats per tota Catalunya. Aquest s'ha concentrat entre les 22.00 hores del 31 de desembre i les 10.00 de l'1 de gener.
Dos incendis a l'Ebre i diversos contenidors a Reus
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, han atès més d'un centenar de serveis. Entre els incidents destacats hi ha dos incendis en dos habitatges a les Terres de l'Ebre. El primer ha estat aquesta matinada de Cap d'Any en un pis de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa. El foc estava localitzat en un menjador i es van veure afectades tres persones, una de les quals evacuada en estat menys greu pel SEM.
A primera hora del matí, els bombers també han treballat en un foc d'habitatge a Vinebre (Ribera d'Ebre). L'avís l'han rebut a les 08.51 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Calvari. Allí ha cremat una persiana. Cap persona ha resultat ferida.
A Reus, els Bombers han realitzat tres serveis per incendis de contenidors a Reus en menys d'una hora. Els focs han estat al passeig de Sunyer, al carrer Espronceda i a Jacint Verdaguer.
167 trucades al 112 des de Tarragona
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la celebració de Cap d'Any. Per comarques, la majoria procedien del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%).
Per municipis, destaca Barcelona (2.158), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). Bona part de les trucades s'han concentrat entre les dues de la matinada i les sis del matí.