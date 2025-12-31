VIRAL
Gairebé un 70% dels tarragonins no gaudeixen del Nadal per aquesta raó
Un estudi revela que la majoria dels tarragonins no gaudeix plenament de les festes
El 68,6% dels tarragonins no gaudeix plenament del Nadal per la presència de familiars i amics coneguts com a “cunyats”, segons un estudi realitzat a 10.000 persones per casino.org. El terme, popular a les xarxes socials, descriu a aquells que imposen les seves opinions, fan comentaris inoportuns o generen tensió durant les reunions familiars.
Les dades indiquen que el 57,6% coincideix amb algú que encaixa amb aquesta definició almenys dues vegades durant les festes, especialment en celebracions com Cap d’Any i el dia de Reis. Un 22,1% assegura que es troba el seu “cunyat” a cada dinar o sopar nadalenc, mentre que un 25,9% passa totes les festes amb una persona que identifica com a tal.
L’estudi també perfila al “cunyat tipus”: un home de la Generació X (44-59 anys), amb tendència política de dretes (30,1%), estatura entre 1,50 i 1,60 metres i atractiu valorat en 2,9 sobre 5. Els seus temes habituals són la política (83,6%), històries personals que solen ser dubtoses (68,3%), economia (60%) i esports (58,8%).
Els conflictes més habituals, segons el 70,5% dels enquestats, es deuen a la seva insistència per tenir sempre la raó, seguits per preguntes incòmodes (63,1%) i bromes que la resta no consideren “inofensives” (44,7%). Davant d’aquestes situacions tenses provocades per les seves actituds, el 58,9% reconeix que els confronta i el 53,8% intenta canviar de tema per evitar discussions.
El psicòleg i professor Joan Gea explica que conviure amb persones narcisistes durant les festes implica enfrontar-se a la seva constant recerca de validació i autoestima fràgil. Reconèixer aquesta inseguretat subjacent ajuda a establir límits i mantenir l’estabilitat emocional durant les reunions.
L’informe també destaca que el “cunyat” sol presumir de les seves habilitats: donar bons consells de vida (81,6%), destacar en treballs manuals (76%), conduir millor que els altres (71,5%) o espavilar-se a la cuina (57,4%). La seva presència a les xarxes socials és notable a Twitter/X (71,3%), Facebook (64,3%) i Instagram (51,8%). Tot i així, el 76,6% dels enquestats no el considera un “trol”.