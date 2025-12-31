Viral
La pastisseria que fa el millor tortell de Reis de Tarragona: destaca a Catalunya i Espanya
La revista Viajar inclou a aquesta pastisseria de la demarcació al seu mapa dels millors tortells d’Espanya
La província de Tarragona ja té representant al mapa dels millors tortells de Reis d’Espanya elaborat per la revista Viajar. Al mapa, on apareix un tortell per cada província, la publicació ha seleccionat l’obrador Passions, l’Origen del Pa com la referència tarragonina d’aquest dolç tradicional.
La revista recorre totes les províncies del país i escull els tortells més destacats, posant l’accent en pastisseries artesanes i obradors que treballen amb receptes clàssiques i elaboracions cuidades. En aquest context, Passions ha estat l’opció triada per a Tarragona per la qualitat del seu producte i la seva fidelitat als sabors tradicionals.
L’elecció no és casual. El 2024, Passions es va alçar amb el premi al Millor Tortell de Reis clàssic de Catalunya en un concurs celebrat a Barcelona i organitzat per professionals del sector. El jurat va valorar tant l’aparença del tortell com la seva textura i sabor després d’un tast a cegues entre els finalistes.
La recepta premiada es basa en un brioix tendre i esponjós, elaborat amb una fermentació cuidada, i un farcit de massa de massapà que remet als sabors més clàssics. Des de l’obrador expliquen que el resultat és fruit d’un procés constant de prova i millora, més que d’un secret concret.
Terra Alta
Ni Miravet ni Siurana: aquest és el poble més bonic de Tarragona per visitar el 2026
Daniel Cabezas Ramírez
Passions és un negoci familiar amb l’obrador situat a Calafell i diversos punts de venda a la demarcació, concretament a Calafell i El Vendrell, a més de Vilanova i la Geltrú. El reconeixement de Viajar reforça així una trajectòria que ja havia estat avalada pel sector professional i consolida Passions com una de les pastisseries de referència a Tarragona durant la campanya de Nadal.