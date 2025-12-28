Meteorologia
Protecció Civil desactiva l'Inuncat a Tarragona però manté diverses prealertes arreu de Catalunya
Encara es fa seguiment dels cabals dels rius a Girona i segueix el perill d'allaus en alguns punts del Pirineu oriental
Després de tres dies de llevantada, aquest matí Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'Alerta del pla INUNCAT per la finalització dels avisos de fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. Tot i així, el pla es manté en prealerta per fer seguiment dels cabals dels rius que encara es troben per sobre de l'habitual a la zona de Girona.
A més, per avui diumenge segueix el perill d’allaus fort en alguns punts del Pirineu oriental, per la qual cosa es manté en prealerta el pla Allaucat i es demana evitar les activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades. El perill és fort (4 en una escala de 5) al Ter-Freser i a la meitat oriental del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, del Prepirineu i del Perafita-Puigpedrós.
Avui diumenge encara hi pot haver precipitacions a les comarques del litoral i prelitoral, però sense avisos d'intensitat de pluja. Els avisos per fort onatge i neu també han finalitzat la passada matinada.
Després de tres dies amb molta pluja, el terreny està molt humit i pot haver-hi despreniments, caigudes d’arbres i mobiliari urbà, també a les zones de costa pels efectes del fort onatge. Per això es demana molta precaució. A banda, si s’han de fer desplaçaments al medi natural, cal anar ben equipat i informar-se abans de la situació a la zona.
Pel que fa als cabals dels rius, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha informat aquest matí que els cabals es van normalitzant tot i que a les comarques de Girona i Osona es troben per sobre l’habitual. Es recomana precaució i no acostar-se a les lleres ni creuar punts baixos. El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses encara es troba en nivell alt, així com també el Ter a Masies de Roda.
A banda, ahir a la nit es va començar a desembassar aigua als pantans de Susqueda i Pasteral. S’està fent de manera gradual i sense previsió de finalització i l'afectació serà nul·la o moderada. Protecció Civil ja va avisar als municipis aigües avall de la recomanació de no apropar-se a la llera.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en aquest episodi s’han acumulat fins a 215.9 litres a Cantonigros (Osona); 201.5 a Molló (Ripollès) i 194.6 a Puig Sesolles (Vallès Oriental).
En aquest episodi, que va començar el dia de Nadal i s’ha allargat fins avui diumenge, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més d’un miler de trucades (1.098) per 735 expedients. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (200) seguit del Maresme (95) i Gironès (78).
Els Bombers de la Generalitat han rebut, des de les 20.00 hores d’ahir, 27 de desembre i fins a les 10 d’aquest matí, 50 avisos directament relacionats amb la situació meteorològica. Cap dels incidents ha estat greu i no s’han produït danys personals. S’ha tractat d’avisos per retirar arbres o branques caiguts a la via pública, avisos per esllavissades a carreteres, i inundacions d’aigua en edificis (baixos i terrasses, principalment), entre d’altres.
En total, des de l’inici de l’episodi, els Bombers de la Generalitat han rebut 561 avisos. 15 d'aquests s'han produït a la regió d'emergències de Tarragona i 4 a la de Terres de l'Ebre.
Malgrat la millora de les condicions meteorològiques, avui, els Bombers de la Generalitat continuen molt atents a l’evolució del risc d’allaus. Així, avui també han reforçat la unitat GRAE, la qual avui ha activat més personal de la unitat de Muntanya, que realitzarà rutes preventives de reconeixement del territori i seguiment del risc d’allaus a la Vall Fosca, la Cerdanya, i el Ripollès, entre d’altres zones.
